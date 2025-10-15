Jack Carlin, vierfacher britischer Olympiamedaillengewinner im Bahnradsport, tritt im Alter von 28 Jahren zurück

HQ

Jack Carlin, vierfacher Olympiamedaillengewinner im Bahnradsport (Bronze und Silber in Paris 2024 und Tokio 2020) sowie dreimaliger Silbermedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft, hat in einer Pressekonferenz seinen Rücktritt im Alter von 28 Jahren bekannt gegeben. Er sagte, er glaube nicht, dass er immer noch in der Lage sein werde, zu seiner 100-prozentigen Form zurückzukehren und sie drei Jahre bis zu den Olympischen Spielen 2028 zu halten.

"Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, kann man Dinge mit Tausendstelsekunden gewinnen oder verlieren, und wenn ich nicht 100 % geben würde, was ich nicht geben muss, glaube ich nicht, dass es sich lohnt, es zu tun. Ich denke, ich würde mir selbst einen Bärendienst erweisen, den Menschen um mich herum einen Bärendienst und auch dem Trikot einen Bärendienst", sagte er.

Carlin verletzte sich bei einem Rennen bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr an der Hüfte und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Er sagt, er sei glücklich mit seiner Karriere, frage sich aber: "Was gibt es sonst noch zu jagen, wenn ich nicht mehr 100 % von mir habe, um es zu geben?"

"Wenn ich zurückblicken und dem 18-jährigen Jack sagen würde: 'Hör zu, du wirst in 10 Jahren mit vier olympischen Medaillen um den Hals weggehen...' Ich glaube, ich hätte mich sofort dafür angemeldet."

Als er 14 Jahre alt war, brach sich Carlin beide Knöchel und hörte auf, Football zu spielen. Er entschied sich für eine Karriere im Berg- und Straßenradsport, aber als er sah, wie das Wetter in Schottland ist (er wurde in der Nähe von Glasgow geboren), entschied er sich, es mit dem Bahnradfahren zu versuchen, als 2012 ein Velodrom eröffnet wurde.