Jabra Evolve3 85

Jabra war bisher der "König" bei luxuriösen Büro-Headsets. Auch wenn es wahrscheinlich nichts ist, was man für eine große Gruppe gewöhnlicher Mitarbeiter kaufen würde - vor allem, da ein einzelnes Gerät derzeit über 450 £ kostet -, ist es schwer, gegen den Komfort, die Verarbeitungsqualität, die Klangqualität und insbesondere das Mikrofon zu argumentieren. Wie in unseren Bang & Olufsen-Testberichten - oder zumindest einigen davon - haben wir bereits festgestellt: Wenn man das beste Produkt herstellt, verschafft einem das Flexibilität und Goodwill, wenn es darum geht, einen Premiumpreis zu verlangen. Und genau das haben wir hier: das Beste.

Wenn man das Evolve3 85 auspackt, wird deutlich, dass es einen riesigen Unterschied gibt. Es wiegt 23 % weniger als das Evolve2 85, ergibt ein Kampfgewicht von etwa 220 Gramm und ist auch physisch deutlich kleiner. Glücklicherweise ist es kein On-Ear-Modell geworden; es ist immer noch ein bequemes Over-Ear-Headset und fühlt sich nicht besonders dünn an, wie es ein Logitech-Büroheadset oft tut. Nein, Jabra hat hier die perfekte Balance gefunden, mit einem Headset aus warmen Materialien, unglaublich robust, aber gerade leicht genug, dass man es beim Tragen bemerkt.

Im Lieferumfang ist weiterhin ein kabelloses Ladegerät enthalten, aber statt wie bisher über diese lästigen Pogo-Pins anzuschließen, ist nun die gesamte Seite Qi kabellos, was bedeutet, dass man das Gerät einfach mit der richtigen Ohrmuschel darauflegen muss, und schon wird es aufgeladen. Man kann jetzt auch alle möglichen anderen Geräte aufladen, wenn das Headset selbst keinen Platz wegnimmt. Es kann bis zu 120 Stunden Musik mit aktiver Geräuschunterdrückung laufen oder etwa 20 Stunden Gesprächszeit. Das ist ziemlich beeindruckend, und da das Laden jetzt so nahtlos ist, habe ich für den kommenden Tag nie Mangel an Strom gehabt. Außerdem kann man den Akku selbst austauschen, was ein weiterer Gewinn für das Recht auf Reparatur ist, also danke dafür.

Der Boom-Arm ist weg, und jetzt werden spezielle Beamforming-Mikrofone und fortschrittliche, adaptive Rauschunterdrückung verwendet, um Hintergrundgeräusche aus deiner Stimme herauszufiltern, und ich verspreche, ich sage die Wahrheit, wenn ich sage, dass dies das beeindruckendste Mikrofonset ist, das ich je in einem Headset gehört habe. Es fühlt sich manchmal wirklich so an, als stünde man direkt neben der Person, mit der man spricht. Es gibt eine Wärme, eine bassige Resonanz, die für noch größere Immersion sorgt. Manchmal klingt es fast nasal, aber Jabra hat hier wirklich an der Abstimmung gearbeitet, daher ist es wirklich schwer, sich zu beschweren.

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Der Evolve3 85 verwendet 32-Millimeter-Treiber mit einer Frequenzantwort von 20 Hz bis 20 kHz und unterstützt eine Vielzahl wichtiger Codecs wie LC3, AAC und SBC. Er hat eine Empfindlichkeit von 108 dB und eine Impedanz von 35 Ohm. Technisch gesehen sind diese Treiber kleiner geworden, von 40 mm auf 32 mm, aber man merkt es nicht. Der Klang ist ausgezeichnet, ebenso wie der ANC. Es ist nicht auf dem Niveau mit AirPods Max oder Sonys WH-1000XM6, aber als Büro-Headset ist es auf Augenhöhe mit den meisten Gaming-Headsets, und das will definitiv etwas heißen.

Es ist nicht gerade "hübsch", aber das Lustige ist, dass es sowohl subtil als auch gut genug gebaut ist, dass es tatsächlich eines der wenigen Headsets ist, das ich mir beim Büroangestellten im Zug per Bluetooth leicht vorstellen kann, und dank eines vielseitigen Spezifikationsblatts und fantastischen Komforts kann man tatsächlich auf die erwähnten XM6s verzichten.

Letztlich ist es der Preis, der das Hauptproblem ist. Ja, hier bekommt man wirklich das komplette Paket und noch mehr. Aber mit leicht über 450 Pfund ist das ein verrückt hoher Preis von Jabra, aber die technischen Daten, der Komfort und die tatsächliche Benutzerfreundlichkeit rechtfertigen den Evolve3 85 größtenteils als 30 % mehr als die meisten Konkurrenten. Im Großen und Ganzen.

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