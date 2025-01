Ja Morant bricht sein Wort und macht den größten Dunk der Saison, zur Freude aller NBA-Fans

HQ

Ja Morant, Star der Memhpis Gizzlies und zweifacher NBA All-Star, sagte letzten Monat, dass er aufhören würde, Dunks zu machen. Am 6. November verletzte er sich beim Versuch eines Dunks gegen die Lakers und verpasste 10 Spiele. Er legte Wert auf seine Gesundheit und wollte seinen Beitrag zum Team nicht riskieren, und sagte, dass er aufhören würde, Dunks zu machen. Aber er log.

Und gestern Abend, beim 129:115-Sieg der Memphis Grizzlies gegen die San Antonio Spurs, tat Morant das, was viele als einen der besten Dunks aller Zeiten bezeichnen... Das zählte leider nicht. Morant flog in die Luft, und es spielte keine Rolle, dass er den größten NBA-Spieler, Victor Wembanyama, vor sich hatte: Er schaffte es, den Ball zu dunken.

Jay Morant ist 1,88 m (6 ft 2 in) groß. Er sieht klein aus im Vergleich zum französischen Riesen Wembanyama, 1,88 m (6 ft 2 in), der durchschnittlich 4 Blocks pro Spiel erzielt. Aber er konnte Morants Flucht nicht stoppen, und der Slam wurde schnell viral... Trotzdem zählte es nicht, weil zuvor ein Foul gepfiffen wurde.

In einem Interview im Dezember äußerte er sich zu den Risiken des Dunkings. "Manchmal werde ich aus der Luft ausgeknockt und ein Foul wird nicht gepfiffen, und jetzt bin ich länger draußen, als ich eigentlich sein sollte. Manchmal wird das Foul gepfiffen; Ich schlug immer noch auf dem Boden auf, aber nach dem Spiel spürt man vielleicht diesen kleinen Sturz. Also wähle ich einfach aus, Mann. Hey, zwei Punkte sind zwei Punkte. Ich schaffe es. Das ist alles, was zählt."

Wenn er seine Entscheidung beibehält, wird er diese Art von Dunks nicht mehr machen. Aber sicherlich lieben es Basketball-Fans, etwas Spektakel zu sehen, und Ja Morant ist zweifellos einer der besten NBA-Spieler da draußen, wenn man ein paar qualitativ hochwertige Spielzüge sehen will.