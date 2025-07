Ivan Rakitić, kroatischer Spieler und Legende für Sevilla und Barcelona, beendet seine Fußballkarriere

HQ

Ivan Rakitić, kroatischer Mittelfeldspieler, der den größten Teil seiner Karriere bei den LaLiga-Klubs Sevilla und Barcelona verbrachte, hat im Alter von 37 Jahren seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt gegeben. Rakitić kündigte dies mit einem Video auf Instagram an, in dem er einen Brief verlas, in dem er jeder Mannschaft, für die er gespielt hat, Tribut zollt und besonders seine beiden Einsätze bei Sevilla hervorhebt.

"(In Sevilla) habe ich etwas anderes erlebt. Du hast mir so viel mehr gegeben. Du hast mir ein Zuhause gegeben. Ich hatte die Ehre, Kapitän zu sein und meinen ersten europäischen Titel zu holen. Und vor allem habe ich dort die Liebe meines Lebens getroffen, dank Ihnen", fährt Rakitić fort (wobei er sich auf den "Fußball" als Gesprächspartner des Briefes bezieht). "Ich habe meine Partnerin gefunden, die Mutter meiner Töchter. Ich habe meine Familie gegründet."

Rakitić gab sein Profidebüt beim FC Basel aus der Schweiz, wo er geboren wurde. 2011 wechselte er zum FC Sevilla, wo er 2014 die Europa League gewann. Nach sechs Jahren beim FC Barcelona, zwischen 2014 und 2020, wo er 2015 das Triple gewann, darunter ein Tor im Champions-League-Finale, und vier Meistertitel, kehrte Rakitić nach Sevilla zurück, wo er 2023 seinen zweiten Europa-League-Titel gewann.

Rakitić beendete seine Karriere dann bei HNK Hajduk Split, seinem einzigen kroatischen Team, und kehrte "zu meinen Wurzeln zurück". Obwohl Ivan Rakitić 1988 in Rheinfelden in der Schweiz geboren wurde, stammten seine Eltern beide aus Kroatien, dann aus Jugoslawien, und spielten über zwanzig Jahre lang für die kroatische Nationalmannschaft, unter anderem als Vizeweltmeister 2018.