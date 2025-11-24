Italiens Leistung im Tennis: Dreifach im Davis Cup, Wiederholung im Billie Jean King Cup

HQ

Italien sicherte sich am Sonntag in einem Duell gegen Spanien den dritten Davis-Cup-Titel in Folge (vierter insgesamt) und gewann alle Einzelspiele: Matteo Berrettini besiegte zuerst Pablo Carreño und Flavio Cobolli besiegte Jaume Munar, ohne die wichtigsten Spieler des Landes, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die Nummer 2 und 1 der Welt.

Es kam zwei Monate nachdem Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini und Sara Errani zum zweiten Mal in Folge (sechste insgesamt) den Billie Jean King Cup Titel gewonnen hatten, indem sie die Vereinigten Staaten besiegten und zum zweiten Mal in Folge den Doppeltitel des "World Cup of Tennis" gewannen. Nur vier Länder hatten es geschafft, im selben Jahr sowohl den Davis Cup als auch Billie Jean King Cip zu gewinnen: Vereinigte Staaten, Australien, Tschechien und Russland.

Die Davis-Cup-Finals werden bis 2027 weiterhin in Italien ausgetragen. Die ATP Finals, die in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge von Jannik Sinner gewonnen wurden, werden ebenfalls bis 2030 in Italien ausgetragen, sodass das derzeit stärkste Tennisland noch viele Jahre von den lokalen Zuschauern unterstützt wird.