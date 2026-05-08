Italienischer Open-Spielplan für Freitag, den 5. Mai: Debüts für Djokovic, Zverev, Musetti, Jódar...

HQ

Das Internazionali BNL d'Italia, oder Italian Open in Rom, ein Masters 1.000 auf Sandplätzen und das letzte große Turnier vor Roland Garros, hat bereits im Foro Italico begonnen, und heute beginnt die zweite Runde (Runde der 64) mit dem Debüt der 32 gesetzten Spieler, zu denen in diesem Jahr auch der 19-jährige Rafael Jódar als 32. gesetzter gehörte. nach seinem Viertelfinale bei den Madrid Open vor zwei Wochen, wo er einen großartigen Kampf gegen Jannik Sinner lieferte.

Tatsächlich wird Jódar der erste sein, der am Freitag, den 8. Mai, gegen Nuno Buroges spielt, den besten portugiesischen Spieler, der nun auf Platz 52 der Welt steht, mit einer Karrierebestleistung von Platz 30 der Welt im Jahr 2024, als er den alternden Rafa Nadal bei den Swedish Open 2024, seinem einzigen Turnier, besiegte.

Am Freitag gibt es das Debüt des zweitgesetzten Alexander Zverev, des drittgesetzten Novak Djokovic, des sechstgesetzten Alex de Miñaur, des achtgesetzten Lorenzo Musetti; während Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton und Daniil Medvedev am Samstag spielen werden.

Spielordnung der Italian Open am Freitag, den 8. Mai (Zeiten in CEST)



Borges gegen Jódar: 11:00 Uhr



Khachanov gegen Schewtschenko: 11:00 Uhr



De Milaur gegen Arnaldi: 11:00 Uhr



Ruud gegen Svajda: 12:10



Struff gegen Lehecka: 12:10



Van de Zandschulp gegen Kovacevic



Altmaier gegen Zverev: 13:00 Uhr



Tien gegen Dzumhur: 13:20



Tabilo gegen Cerúndolo: 13:20



Griekspoor vs. Blockx: 13:20



Prizmic gegen Djokovic: 14:10



Paul gegen Vukic: 14:30 Uhr



Humbert gegen Kopriva: 14:30



Báez gegen Bublik: 14:30 Uhr



Hanfmann gegen Darderi: 16:30



Musetti gegen Mpetshi Perricard: 20:30

