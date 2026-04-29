"Was für ein Spieler", lobt Sinner, nachdem er den 19-jährigen Star Rafa Jódar besiegt hat

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Jannik Sinner besiegte Rafa Jódar im Viertelfinale der Madrid Open mit 6:2, 7:6(0), ein Ergebnis, das dem Niveau des 19-jährigen Spaniers, der als neuer aufstrebender Tennisstar gefeiert wurde, vielleicht nicht gerecht wird, und das Match zeigte warum: Er konnte den Weltranglistenersten bis an seine Grenzen treiben, sowie Sinners Erfahrung und Fähigkeit, schwierige Momente zu überwinden (er holte zehn Punkte in Folge im Tiebreak und führte das Spiel und rettete sieben Breakbälle) machte am Ende den Unterschied, selbst wenn das Publikum gegen ihn war.

Nach dem Spiel zollte Sinner Jódar Respekt und schrieb "was für ein Spieler", während er die Kamera signierte. Jódar weiß bereits, wie es ist, ein ATP-Turnier zu gewinnen: er gewann eine ATP 250 in Marrakesch, erreichte dann das Halbfinale der Barcelona Open und nun das Viertelfinale der Madrid Open, bei dem er sein erstes Top-10-Turnier, Alex de Miñaur, sowie den "anderen" 19-jährigen Star, den alle beobachteten, Joao Fonseca.

Sinner steht nun zum ersten Mal im Halbfinale von Madrid, baut damit eine 21-Spiele-Siegesserie aus und trifft auf Arthur Fils oder Jiri Lehecka: Er könnte der erste Mann werden, der fünf Masters 1.000-Titel in Folge gewinnt. Unterdessen wird Jódar weiterhin von seinem aktuellen Weltranglistenplatz 42 aufsteigen und steht kurz davor, als gesetzter Spieler in Roland Garros einzusteigen...