Italienische Boxlegende Nino Benvenuti stirbt im Alter von 87 Jahren

Nino Benvenuti, ehemaliger Profiboxer, der als bester italienischer Boxer aller Zeiten gilt, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. In seiner Profikarriere gewann Benvenuti in den 1960er Jahren zweimal die unangefochtene Meisterschaft im Superweltergewicht und zweimal die unangefochtene Meisterschaft im Mittelgewicht. Er gewann auch eine olympische Goldmedaille in Rom 1960. Insgesamt 90 Kämpfe, davon 82 Siege, 35 durch K.o., 7 Niederlagen und ein Unentschieden.

Nino Benvenuti wurde in Isola d'Istria geboren, einer heutigen slowenischen Stadt, die 1938 zu Italien gehörte. Benvenuti erhielt nach seinem Rücktritt mehrere Ehrungen, darunter die Aufnahme in die International Boxing Hall of Fame im Jahr 1992. Er spielte sogar in zwei Filmen mit, Sundance and the Kid (1969) und Mark Shoots First (1975).

Als prominentester Boxer, der je aus Italien kam, steht sein Name auf einer der 100 Kacheln, die die repräsentativsten Athleten Italiens im Olympiapark des Foro Italico in Rom ehren.