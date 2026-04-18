Italien wird vor Wimbledon 2028 ein neues ATP-250-Turnier ausrichten

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Italien wird ein neues ATP-Turnier in den Kalender aufnehmen. Neben den Italian Open in Rom, Teil der Sandsaison vor Roland Garros und seit 1990 als Masters 1.000 eingestuft, wird ab 2028 ein ATP-250-Rasenturnier stattfinden.

Das Turnier wird die European Open ersetzen, die zwischen 2016 und 2024 in Antwerpen, Belgien, stattfand und 2025 nach Brüssel verlegt wurde. Sie findet im Oktober auf Hartplätzen in Innenräumen statt und wird zwischen dem 19. und 25. Oktober 2026 zurückkehren. Die Saison 2027 wird die letzte Ausgabe sein, da das Turnier verschwindet und an seiner Stelle ein neues ATP-250-Turnier in Italien entsteht, das Anfang Juni stattfinden soll, als Aufwärm vor Wimbledon.

Ein Austragungsort für das neue ATP 250-Turnier wurde noch nicht bekannt gegeben. Laut dem Präsidenten des italienischen Tennisverbands, Angelo Binaghi, über die Nachrichtenagentur Associated Press gibt es noch Zeit, zu entscheiden, wo es stattfinden soll, aber er hat erwogen, es in Mailand im Fußballstadion San Siro zu spielen, und weist darauf hin, dass die Madrid Open das Bernabéu-Stadion als Trainingsplätze für die Madrid Open später in diesem Monat nutzt.

Italien hat derzeit außerdem die Rechte, die Davis-Cup-Finals in Bologna bis 2027 und die ATP-Finals in Turin bis 2030 auszurichten.