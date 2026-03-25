Das Bernabéu-Stadion wird für die Mutua Madrid Open im April in Tennisplätze umgewandelt

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Das Mutua Madrid Open, das zweite von drei Masters 1.000 auf Sand in diesem Frühjahr, findet wie üblich vom 22. April bis 3. Mai für ATP und WTA in der Caja Mágica statt. Es wurde jedoch bekannt gegeben, dass auch das Real Madrid Stadion Santiago Bernabéu in Trainingsgelände für die Spieler umgewandelt wird.

Laut Marca, der berichtet, dass das Fußballstadion zwischen dem 23. und 30. April in mehrere Sandtennisplätze umgewandelt wird, auf denen die Spieler trainieren können. Dort wird es jedoch keine Spiele geben, da die Hauptaktion weiterhin in der Caja Mágica stattfinden wird.

Nach dem Spiel zwischen Real Madrid und Alavés am 21. oder 22. April wird der Fußballverein drei Auswärtsspiele in Folge gegen Betis, Espanyol und Barcelona bestreiten, wodurch das Stadion ungenutzt bleibt.

Diese Initiative von Real Madrid entsteht wahrscheinlich aus der Notwendigkeit, das kürzlich renovierte Stadion für mehr Sportveranstaltungen (wie NFL-Spiele) oder sogar Sportveranstaltungen wiederzuverwenden, da es aufgrund des Lärmpegels nicht für Konzerte genutzt werden darf.