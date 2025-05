Italian Open: Wann bestreiten Sinner und Alcaraz ihre Debütmatches?

HQ

Jannik Sinner, die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste, gibt an diesem Wochenende bei den Internazionali BNL d'Italia (Italian Open) nach einer Dopingsperre zum ersten Mal seit drei Monaten wieder sein Debüt. Er gab zu, "sehr, sehr niedrige Erwartungen" zu haben, aber die Fans warten gespannt auf sein erstes ATP-Match seit dem Sieg bei den Australian Open im vergangenen Januar. Und wir wissen jetzt, wer sein erster Rivale sein wird.

Sinner wird als topgesetzter Spieler sein Debüt in der zweiten Runde des ATP-Roms geben, die am Samstag, den 10. Mai, stattfinden wird. Der Zeitpunkt des Spiels ist noch nicht bekannt, aber wir wissen, dass er auf Mariano Navone treffen wird, den 24-jährigen argentinischen Spieler, derzeit die Nummer 99 der Weltrangliste, der eine Karrierebestleistung von 29 in der ATP-Rangliste aufstellte. Navone hatte zuvor den Mexikaner Federico Cinà in der Grand Stand Arena in Rom mit 6:3, 6:3 besiegt.

Sinners Rückkehr wird die Rivalität mit Carlos Alcaraz, der immer noch die Nummer 3 der Welt ist, wieder aufleben lassen, aber etwas Abstand zum Italiener haben. Der Spanier war auf der gegenüberliegenden Seite des Brackets platziert, so dass sie nur in einem möglichen Finale aufeinandertreffen konnten. Sein Debüt findet heute, Freitag, 9. Mai, frühestens um 12:00 Uhr BST, 13:00 Uhr MESZ, gegen den serbischen Spieler Dusan Lajovic statt.