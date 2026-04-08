Israel unterstützt Trumps Waffenstillstand im Iran, schließt den Libanon jedoch aus

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Israel hat den von Donald Trump im laufenden Konflikt mit Iran vorgeschlagenen zweiwöchigen Waffenstillstand befürwortet, aber deutlich gemacht, dass die Pause nicht auf Operationen im Libanon ausgeweitet wird.

Laut dem Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu unterstützt Israel die Entscheidung der USA, vorausgesetzt, Teheran öffnet die Straße von Hormus wieder und stellt Angriffe auf die Vereinigten Staaten, Israel und regionale Verbündete.

Trotz der Unterstützung der Pause signalisierte Israel, dass seine militärische Kampagne im Libanon fortgesetzt wird. Das Land ist stark in den Konflikt involviert, nachdem die Hisbollah Angriffe zur Unterstützung Irans gestartet hat, was eine groß angelegte israelische Reaktion ausgelöst hat.

Der Krieg hat im Libanon bereits erhebliche Verluste und Vertreibungen verursacht. Unterdessen erklärte Iran am Mittwoch, dass die Verhandlungen mit den USA am Freitag, den 10. April, in Islamabad beginnen würden.