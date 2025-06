Israel ordnet Evakuierungen im Norden des Gazastreifens an, während die Waffenstillstandsgespräche wieder aufgenommen werden

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Während die israelischen Streitkräfte weiter in den Norden des Gazastreifens vordringen, forderte das Militär die Menschen in den nördlichen Teilen der Enklave auf, erneut zu evakuieren, diesmal in ausgewiesene humanitäre Zonen im Süden.

"Die (israelischen) Verteidigungskräfte operieren in diesen Gebieten mit extremer Gewalt, und diese Militäroperationen werden eskalieren, intensivieren und sich nach Westen bis ins Stadtzentrum ausdehnen, um die Fähigkeiten der Terrororganisationen zu zerstören", sagte das Militär.

Die jüngste Eskalation fällt mit erneuten diplomatischen Bemühungen unter der Führung Ägyptens, Katars und der USA zusammen, einen Waffenstillstand auszuhandeln und die Freilassung der Geiseln zu erreichen. "Macht den Deal in Gaza, holt die Geiseln zurück", schrieb Trump am frühen Sonntagmorgen auf seiner Plattform Truth Social.