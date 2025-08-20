Israel gibt grünes Licht für die Eroberung von Gaza-Stadt und beruft 60.000 Reservisten ein

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Der israelische Verteidigungsminister hat einen Plan für die Übernahme der Kontrolle über Gaza-Stadt durch das Militär genehmigt und die Mobilisierung von Zehntausenden von Reservisten für die Operation genehmigt, berichteten lokale Medien am Mittwoch.

Lokalen Medien zufolge sollen heute mehr als 60.000 Reservisten den Befehl erhalten, sich innerhalb der nächsten zwei Wochen zu melden. "Die meisten Truppen, die in dieser neuen Phase mobilisiert werden, werden aktive Soldaten und keine Reservisten sein", sagte ein Beamter gegenüber Reportern, der anonym bleiben wollte.

Dazu gehören auch die Vorbereitungen für die Evakuierung der Zivilbevölkerung der Stadt, von denen viele bereits innerhalb des Territoriums vertrieben wurden. Beamte sagen, die Offensive ziele darauf ab, die herrschende militante Gruppe zu schwächen und die Freilassung der Geiseln zu erreichen, die seit dem tödlichen Angriff im letzten Jahr festgehalten werden.

Während die lokalen Behörden den Plan vorantreiben, haben internationale Vermittler Waffenstillstandsvorschläge unterbreitet, die Israel noch nicht umgesetzt hat. Die Familien der Gefangenen fordern weiterhin eine umfassende Lösung, um den Konflikt zu beenden und ihre Freilassung zu gewährleisten.