Isack Hadjar will nach seinem ersten Podiumsplatz in Zandvoort seine zerbrochene Trophäe

Isack Hadjar war eine der großen Überraschungen beim jüngsten Großen Preis der Niederlande, bei dem der 2004 geborene Rookie von Racing Bulls in seinem Debütjahr in der Formel 1 seinen ersten Podestplatz erzielte. Mit nur 20 Jahren wurde er der fünfte Podiumsplatzierte der Jüngeren in der Formel 1.

Leider zerbrach er bei der Übergabe der Trophäe versehentlich in zwei Teile. Seitdem wurde ihm eine Ersatztrophäe versprochen, aber Hadjar liebt seine erste Formel-1-Trophäe bereits und will sie behalten... Auch wenn er nicht weiß, wo es ist.

"Ich weiß nicht einmal, wo meine Trophäe ist, meine zerbrochene Trophäe. Ich meine, das Team kümmert sich darum, denke ich. Ich habe es in gute Hände gegeben. Ja, beide Teile. Aber ich weiß nicht, was los ist", sagte er. "Aber ich will meinen kaputten", und sagt, dass er ihn kleben will.

Hadjar, dessen Vertrag bei Racing Bulls steht, denkt bereits über einen Wechsel zu Red Bull nach, an der Seite von Max Verstappen. Er zögerte, da er wusste, dass das Auto von Red Bull speziell auf Max Verstappen abgestimmt ist und alle seine Teamkollegen seit Sergio Pérez damit zu kämpfen hatten. "Aber 2026 ist eine andere Frage, denn es ist ein brandneuer Start für das Team. Es wird nicht mehr von der Sache mit dem zweiten Auto geredet werden. Das wäre kein Ding, weil es ein brandneues Auto für alle ist" (via Motorsport).

