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Der sehr umstrittene Vorschlag des italienischen Gesandten im Weißen Haus, dass Italien den Platz Irans bei der Weltmeisterschaft nächsten Sommer einnehmen sollte, wurde sowohl von Iran als auch von Italien abgelehnt. Die iranische Botschaft erklärte, dass diese Idee "den moralischen Bankrott der Vereinigten Staaten zeigt":

"Italien hat seine Größe im Fußball auf dem Platz nicht dank politischer Privilegien verdient. Der Versuch, Iran von der Weltmeisterschaft auszuschließen, offenbart nur die 'moralische Bankrott' der Vereinigten Staaten, die sogar Angst vor der Anwesenheit von elf jungen Iranern auf dem Spielfeld haben", teilte die iranische Botschaft auf X über BBC mit.

Auf der anderen Seite lehnten auch italienische Politiker die Idee ab, wobei der Präsident des italienischen Olympischen Komitees, Luciano Buonfiglio, sagte, er würde sich davon "beleidigt" fühlen und "um zur Weltmeisterschaft zu kommen, muss man es sich verdienen".

Ebenso bezeichnete Italiens Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti die Idee als "beschämend", während Sportministerin Andrea Abodi gegenüber La Press sagte: "Erstens ist es nicht möglich, zweitens ist es nicht angemessen... Sie qualifizieren sich auf dem Spielfeld. " Abodi weist außerdem darauf hin, dass dies nur ein Versuch war, die Spannungen zwischen den USA und Italien zu verringern, nachdem Trump und Giorgia Meloni sich über Trumps Fehde mit Papst Leo XIV. nicht einig waren.