Es wird nicht erwartet, dass Iran an der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 teilnimmt, obwohl Gianni Infantino erklärt hat, dass sie im nächsten Juni in den USA (Seattle und Los Angeles) teilnehmen und ihre Spiele bestreiten dürfen, nachdem sie mit Donald Trump über die Situation gesprochen hatten.

Am Mittwoch, wenige Stunden nach Infantinos Ankündigung, das iranische Team willkommen zu heißen, erklärte der iranische Minister für Sport und Jugend, Ahmad Donyamali, in einer Stellungnahme, dass es keine Bedingungen gebe, an dem Wettbewerb teilzunehmen, der von den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada im Juni-Juli 2026 ausgerichtet wird.

"Da diese korrupte Regierung unseren Anführer ermordet hat, gibt es keine Bedingungen, unter denen wir an der Weltmeisterschaft teilnehmen können. Zwei Kriege wurden uns in acht oder neun Monaten auferlegt, und mehrere tausend unserer Bürger wurden getötet. Deshalb haben wir keine Chance, auf diese Weise teilzunehmen."

Iran sieht sich Sanktionen der FIFA gegenüber, weil er sich aus dem Turnier zurückzieht.

Obwohl derzeit keine Rückmeldung an die FIFA eingereicht wurde, könnte der Iran, falls er sich aus dem Turnier zurückzieht, laut The Guardian einer schweren FIFA-Sanktion ausgesetzt sein. Die Geldstrafe könnte je nach Rückzugsdatum zwischen 275.000 € (238.000 £) und 555.000 € liegen, sowie weitere sportliche Sanktionen, falls das Disziplinarkomitee der FIFA dies beschließt. Sie müssten außerdem alle von der FIFA für ihre Vorbereitung erhaltenen Mittel sowie wettbewerbsbezogene Beiträge erstatten.

Das wäre ein harter Schlag für den iranischen Fußballverband. Das Team hat sechsmal an der Weltmeisterschaft teilgenommen, darunter die letzten drei (2014, 2018 und 2022). Sie sollten gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten spielen und hätten sogar gegen die Vereinigten Staaten treffen können, wenn sie als Gruppenzweiter in die K.-o.-Runde eingezogen wären, obwohl Iran nie über die Gruppenphase hinausgekommen ist, da er in der Geschichte nur drei WM-Spiele gewonnen, 13 Tore erzielte und 31 erzielte.