Iran ist willkommen, an der FIFA-Weltmeisterschaft in den USA teilzunehmen, sagt Infantino

Iran wird schließlich an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Die Vereinigten Staaten werden sie zumindest theoretisch nicht daran hindern, teilzunehmen. FIFA-Präsident Gianni Infantino bestätigte dies mit einem Instagram-Post, in dem er sagte, dass nach einem Gespräch mit Donald Trump "das iranische Team natürlich willkommen ist, am Turnier in den Vereinigten Staaten teilzunehmen".

"Während der Gespräche bekräftigte Präsident Trump, dass das iranische Team natürlich willkommen sei, am Turnier in den Vereinigten Staaten teilzunehmen", sagte Infantino. "Wir alle brauchen jetzt mehr denn je eine Veranstaltung wie die FIFA-Weltmeisterschaft, um Menschen zusammenzubringen, und ich danke dem Präsidenten der Vereinigten Staaten aufrichtig für seine Unterstützung, denn es zeigt erneut, dass Fußball die Welt eint."

Als Trump das letzte Mal nach einer möglichen Teilnahme am Iran an der Weltmeisterschaft gefragt wurde, sagte er, es sei ihm "egal".

Iran, das sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, soll seine drei Gruppenspiele in den USA in Los Angeles und Seattle bestreiten und im Juni auf Neuseeland, Belgien und Ägypten treffen. Der Präsident des iranischen Fußballverbands, Mehdi Taj, sagte wenige Tage nach Beginn des aktuellen Konflikts mit der Tötung des Ayatolah, dass es nach den Anschlägen "schwer sei, die Weltmeisterschaft mit Hoffnung zu betrachten".