Trump sagt, er werde indirekt an den US-Iran-Nukleargesprächen beteiligt sein

US-Präsident Donald Trump sagte, er werde "indirekt" an bevorstehenden Atomgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran beteiligt sein, die in Genf beginnen sollen. An Bord von Air Force One sagte Trump, die Verhandlungen würden "sehr wichtig" sein und äußerte die Überzeugung, dass Teheran motiviert sei, eine Einigung zu erzielen.

Die Gespräche finden inmitten erhöhter Spannungen statt, wobei Washington einen zweiten Flugzeugträger in den Nahen Osten entsandt und Notfallpläne vorbereitet, falls die Diplomatie scheitert. US-Beamte haben angedeutet , dass das Militär für eine anhaltende Kampagne bereit ist, falls die Verhandlungen scheitern.

Trump deutete an, Iran habe aus den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen im vergangenen Jahr gelernt, die nach dem Stocken der Gespräche über Washingtons Forderung, dass Teheran die Urananreicherung auf eigenem Boden beendet habe, ins Stocken geraten seien. Die USA argumentieren, dass Anreicherung den Weg für eine Atombombe ebnen könnte, eine Behauptung, die Iran bestreitet.

Vor den Verhandlungen führte Iran eine chemische Abwehrübung in seinem südlichen Energiezentrum durch, was das fragile Sicherheitsumfeld unterstreicht. Während die Aussichten auf einen Durchbruch weiterhin ungewiss sind, sagte Trump, er glaube, der Iran wolle nicht die Konsequenzen tragen, wenn man keine Einigung erzielt...