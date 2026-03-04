Donald Trump "ist es egal", ob Iran an der Weltmeisterschaft in den USA teilnimmt

HQ

Donald Trump wurde von Politico gefragt, ob Iran nächsten Sommer an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen wird. "Es ist mir wirklich egal", war seine Antwort. "Ich denke, Iran ist ein sehr schwer besiegtes Land. Sie laufen auf dem Ende."

Iran ist in Gruppe G eingestuft und soll ab dem 15. Juni Gruppenspiele gegen Belgien, Ägypten und Neuseeland in Seattle und Inglewood, Kalifornien, bestreiten, alle auf US-Boden.

Nach fünf Tagen Luftangriffen steigen die Spannungen im Nahen Osten, und der Iran, der sich zum sechsten Mal in der Geschichte in der Geschichte für die FIFA-Weltmeisterschaft qualifiziert hat – zum vierten Mal in Folge seit 2014 – war das einzige Land, das sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat und diese Woche nicht an einer dreitägigen Veranstaltung in Atlanta teilnahm, die Treffen zu Einrichtungen, Medizin, Spielorganisation oder kommerziellen Angelegenheiten betrifft.

Mehdi Taj, Präsident des iranischen Fußballverbands, sagte nach den Angriffen dem iranischen Sportmagazin Varzesh3, dass "sicher ist, dass wir nach diesem Angriff nicht erwarten können, der Weltmeisterschaft mit Hoffnung entgegenzublicken". Letztes Wochenende sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafstrom am Samstag, dass "unser Fokus darauf liegt, eine sichere Weltmeisterschaft mit allen Teilnehmern zu ermöglichen".

Während die USA dem Team und den Teammitgliedern den Zutritt erlauben, könnten Fans und sogar Regierungsbeamte nach den strengeren Einreiseverboten, die Trump im vergangenen Juni verhängt hat, die Einreise ins Land verweigert werden.