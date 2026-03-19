Iran bestätigt, dass er die Weltmeisterschaft nicht boykottieren wird, sondern die Vereinigten Staaten boykottieren wird

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Iran ist weiterhin entschlossen, an der FIFA-Weltmeisterschaft im Juni teilzunehmen, und der Präsident des Fußballverbands im Iran, Mehdi Taj, sagte, dass sie die Weltmeisterschaft nicht boykottieren werden... aber die Vereinigten Staaten boykottieren wird. Und das macht die Situation sehr schwierig, denn Iran soll seine drei Gruppenspiele auf US-amerikanischem Boden (Seattle und Atlanta) austragen, und es ist sehr schwierig, den Spielort ihrer Spiele zu ändern (was drei weitere Teams betrifft: Neuseeland, Belgien und Ägypten). Iran spricht mit der FIFA, seine Spiele nach Mexiko zu verlegen, aber das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Fars in der Türkei bestätigte Taj, dass "die Nationalmannschaft ein Trainingslager in der Türkei abhält und wir dort auch zwei Freundschaftsspiele bestreiten werden. Wir werden Amerika boykottieren, aber wir werden die Weltmeisterschaft nicht boykottieren."

Die iranische Herrennationalmannschaft wird am 27. und 31. März Freundschaftsspiele gegen Nigeria und Costa Rica in Antalya, Türkei, als Teil eines Mini-Turniers bestreiten, das ursprünglich in Jordanien stattfinden sollte, aber wegen des Krieges verlegt wurde.

Taj war in der Türkei, als er die Spielerinnen der Frauennationalmannschaft willkommen hieß, die vom AFC Women's Asian Cup in Australien zurückgekehrt waren, wo sie gegen das iranische Regime protestierten und als "Kriegsverräter" bezeichnet wurden. Allen Spielern wurde Asyl in Australien angeboten, sieben nahmen das Angebot an, aber nur zwei blieben.