Der Iran bat die FIFA, ihre WM-Spiele von den USA wegzuziehen und in Mexiko zu spielen

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Die Situation rund um Iran und die Weltmeisterschaft 2026 hat eine neue Wendung genommen, denn es wurde berichtet, dass der iranische Fußballverband mit der FIFA verhandelt, die Gruppenspiele der Weltmeisterschaft von den USA nach Mexiko zu verlegen, um die Sicherheit ihrer Spieler zu gewährleisten.

Der iranische Fußballpräsident Mehdi Taj schrieb auf dem offiziellen X-Account der iranischen Botschaft in Mexiko: "WennTrump ausdrücklich erklärt hat, dass er die Sicherheit der iranischen Nationalmannschaft nicht gewährleisten kann, werden wir sicherlich nicht nach Amerika reisen. Wir verhandeln derzeit mit der FIFA, die Spiele des Iran bei der Weltmeisterschaft in Mexiko auszutragen."

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte letzte Woche, dass Iran zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft eingeladen sei. Donald Trump sagte ebenfalls, dass der Iran willkommen sei, fügte aber hinzu, dass sie vielleicht "nicht kommen sollten" aus Sicherheitsgründen.

Die VISA-Beschränkungen für Iran würden für iranische Fußballer aufgehoben, aber iranische Fans könnten ihre WM-Spiele nicht besuchen, und einige Offizielle des iranischen Fußballverbands dürfen möglicherweise auch nicht in die USA einreisen.

Iran soll zwischen dem 16. und 27. Juni in Seattle und Los Angeles in Gruppe G gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten spielen.

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