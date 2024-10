Die diesjährige Veröffentlichung von iPhone 16 ist ein hervorragendes Beispiel für eine ziemlich grundlegende Wahrheit; Zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Das ist knifflig, vor allem, wenn die beiden Wahrheiten in direktem Konflikt miteinander stehen. Sie sind hier, um herauszufinden, ob mir das iPhone 16 gefällt, und das tue ich. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass die Art und Weise, wie Apple diesen speziellen Launch vermarktet und inszeniert hat, enttäuschend, wenn nicht sogar irreführend ist.

Erste Wahrheit; iPhone 16 ist ein ausgefeiltes, gut gestaltetes, stimmiges und, gelinde gesagt, beeindruckendes Smartphone, das nicht nur Zugang zu einem schier endlosen Ökosystem an soliden Funktionen und coolem Zubehör bietet, etwas, das ich jetzt wirklich vermisse, da ich es für eine Weile hinter mir gelassen habe, sondern es ist auch für sich genommen ein zuverlässiger Begleiter für alles, was der Alltag mit sich bringt. und damit in gewisser Weise wirklich leicht zu empfehlen, vor allem, wenn man von einem älteren iPhone kommt und eine qualifizierte Entscheidung getroffen hat, im kleinen eingezäunten Garten Eden von Apple zu bleiben.

Zweite Wahrheit; Aufgrund von EU-Richtlinien, -Strategien und etwas, das gefährlich nahe an irreführendes Marketing heranreicht, wird dieses spezielle iPhone mit Funktionen auf den Markt gebracht, die einfach nicht für die Primetime bereit sind, und Apple hat sich sogar rundweg geweigert, konkrete Veröffentlichungstermine festzulegen, wann diese erscheinen werden. Dies gilt für die USA, wo Apple Intelligence tatsächlich kurz vor der Veröffentlichung steht. Hier fehlen eine Vielzahl von Schlüsselaspekten der verbesserten KI-Benutzererfahrung, wie z. B. die ChatGPT-Integration in Siri und eine Vielzahl von Funktionen, die das Rückgrat dieser neuen Suite von KI-Tools bilden. Sogar US-Verbraucher packen eine iPhone 16 aus, die keine Aktionen auf der Grundlage des Inhalts von Apps ausführen kann, die nicht mit einem größeren LLM sprechen kann, um intelligenter auf Fragen zu reagieren, die Bilder nicht so bearbeiten kann, wie sie während der WWDC im Juni vorgestellt wurde, und auch die neue Siri-Animation, die sonst gerade im Flagship-Store von Apple in New York zu sehen ist.

Vielleicht interessieren Sie sich nicht für KI-Funktionen im Allgemeinen - ich auch nicht. Aber es gibt ein Prinzip, wenn man ein Stück Verbrauchertechnologie aktiv vermarktet, das auf Funktionen basiert, die das betreffende Produkt einfach noch nicht hat, und in einigen Fällen werden diese erst nach mehreren Monaten eintreffen. Und hier zu Hause ist es noch schlimmer; Wir wissen im Grunde nicht, ob diese überhaupt ankommen werden.

HQ

Ja, es ist ein bisschen wie eine Falle. Aber noch einmal - um auf den Punkt zurückzukommen - wenn Sie in ein Geschäft gehen und das neueste iPhone wollen, weil Sie das ramponierte iPhone 11 satt haben, das Sie in den letzten vier Jahren in Ihrer Gesäßtasche hatten, dann ist dies gelinde gesagt ein fantastisches Upgrade. Zwei Dinge sind gleichzeitig wahr.

Sicher, das neue Super Retina XDR -Display hat immer noch 60 Hz (was geradezu unverzeihlich wird), aber dieses OLED-Panel ist immer noch fantastisch kalibriert und mit einer Außenhelligkeit von 2000 NITS und einer Auflösung von 2556 x 1179 ist es wirklich schön anzusehen. In Kombination mit Dynamic Island, das im Laufe der Zeit immer nützlicher geworden ist, ist die Anzeige so etwas wie ein Highlight. Der A18-Chip hat mehr Kerne und einen viel größeren 16-Kern Neural Engine, aber die Wahrheit ist, dass iPhones lange Zeit schneller waren, als wir sie brauchen, eine Wahrheit, die sich hier nur fortsetzt. Es ermöglicht jedoch WIFI 7, verbessertes Bluetooth und eine längere Akkulaufzeit, die sich im Test tatsächlich als sinnvoll erwiesen hat. Es gibt jetzt USB-C, zum Glück gibt es kabelloses Laden, es gibt IP68-Zertifizierung, es gibt zwei ausgesprochen hervorragende Kameraobjektive auf der Rückseite in Form eines 48-Megapixel-2Fusion 6-mm-Objektivs, das mit optischer Sensor-Shift-Stabilisierung ausgestattet ist und über eine Art Dual-Blende verfügt, die es ihm ermöglicht, auch als Teleobjektiv zu fungieren. Und dann hat man satte 12 Megapixel bei 120 Grad. Es werden einige wirklich hervorragende Bilder benötigt, nicht zuletzt, weil Apple seine Nachbearbeitung im Laufe der Jahre verfeinert hat, so dass von dunklen Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen bis hin zu gestochen scharfen HDR-ähnlichen Tagesbildern alles mit dem Dynamikumfang wirklich beeindruckt.

Sie erhalten das neue Action Button, das über Shortcuts nach Ihren Wünschen programmiert werden kann, iOS 18 ist für den Endbenutzer anpassbarer als je zuvor, und dann gibt es Camera Control. Die Idee ist, gelinde gesagt, seltsam. Zunächst einmal befindet er sich unten rechts, was natürlich sinnvoll ist, wenn Sie die meisten Ihrer Fotos mit Ihrem Telefon horizontal ausrichten, da es sich dann um einen traditionellen Verschluss handelt. Aber machst du das auch? Nehmen Sie die meisten Ihrer Fotos horizontal auf? Ich persönlich nicht. Und wenn Sie es mit dem Telefon vertikal ausrichten möchten, ist es so positioniert, dass es sich nicht sehr intuitiv anfühlt. Aber mehr Hardware, mehr taktile Ansätze zu bekommen, ist schwer zu meckern. Wenn es nicht die Funktion gäbe, die traditionell als "halbes Drücken zum Fokussieren" bekannt ist, bei der Sie einen Auslöser halb herunterdrücken, um den Fokus in der Tiefenschärfe zu finden, dann ganz drücken und das Bild aufnehmen - nun, diese Funktion ist noch nicht da. Auch das kommt später.

Ich hoffe, das hört sich nicht so an, als ob das iPhone 16 nicht empfohlen wird, denn das ist es. Aufgrund des meisterhaften Designs von Apple gehört es, gelinde gesagt, fast automatisch zu den besseren Smartphones des Jahres. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Apple vielleicht zum ersten Mal ein unfertiges Smartphone auf den Markt gebracht hat, bei dem eine Reihe wichtiger Funktionen fehlen.