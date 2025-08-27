IOI veröffentlicht einen Patch für Hitman: World of Assassination, der den Speicherfehler bei Nintendo Switch 2 behebt

HQ

Hitman: World of Assassination war bereits ein riesiges Spiel, bevor es die Nintendo Switch 2-Veröffentlichung mit einer nativen Version am 5. Juni begleitete. Aber selbst als etabliertes Multiplattform-Spiel hat es noch Raum für Verbesserungen, und jetzt hat IO Interactive eine neue Version des Spiels veröffentlicht, die genau darauf abzielt, einige der Probleme zu beheben, die in der Nintendo Switch 2-Version aufgetreten sind.

Patch 3.230.1, der gestern, am 26. August, veröffentlicht wurde, behebt eine Reihe von Fehlern, wie z. B. den, der zu Abstürzen beim Spielstand führte. Es konzentriert sich auch auf die Behebung der Beleuchtung in bestimmten dunkleren Bereichen sowie auf einige vereinzelte FPS-Einbrüche. Die vollständigen Patchnotes findet ihr unten.

Patch 3.230.1 - Nintendo Switch 2 (26.08.2025)



Sicher zu speichern - Wir haben das Problem behoben, das beim Laden von automatischen Speichern zu Titelabstürzen führte.

Abgeblendet für Stealth - Zu helle Beleuchtung an dunklen Orten wurde behoben.

Spieglein, Spiegeln (nicht so glatt) - Es wurde ein Problem behoben, bei dem es zu Framerate-Einbrüchen kommen konnte, wenn Agent 47 sich bewegte, während er in Badezimmern mit 4K-Auflösung vor großen Spiegeln stand.

Blending Ads - Es wurde ein Problem behoben, bei dem jede zweite Anzeige auf Bildschirmen in Teller Hall, New York, übermäßig hell erschien.

Zu hell zum Verhandeln - Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Bildschirme der Freelancer-Lieferanten-Shops an bestimmten gut beleuchteten Missionsorten zu hell erschienen.

Vertraue deinen Instinkten – Es wurden Fehler behoben, durch den 'Instinkt' Gegenstände, Versatzstücke oder Silhouetten von Wachen nicht zuverlässig hervorhob.

Stabiles Ziel - Es wurde eine Option "Bildrate" hinzugefügt, um die Leistung stabil zu halten. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.



