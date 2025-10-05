IOC weigert sich, Israel zu suspendieren, wird aber Stipendien für palästinensische Athleten anbieten

HQ

Im Zuge der wachsenden Proteste gegen die Teilnahme Israels an Sportwettkämpfen schweigt sich das Internationale Olympische Komitee zu einer möglichen Aussetzung hin (wie es 2023 mit Russland geschehen ist). Das IOC hat jedoch beschlossen, palästinensischen Athleten eine Reihe von Stipendien anzubieten, um ihnen bei der Vorbereitung auf bevorstehende internationale Wettkämpfe zu helfen.

Kirsty Coventry, die Präsidentin des IOC, traf sich mit dem Chef des Palästinensischen Olympischen Komitees, Jibril Rajoub, und kündigte eine Reihe von Stipendien an, die etwa 50 palästinensischen Athleten helfen würden. Normalerweise qualifizieren sich weniger als zehn Athleten aus Palästina für die Olympischen Spiele. Mit dieser Hilfe würden sie ihre Chancen erhöhen, sich für die asiatischen Jugendspiele 2025 in Bahrain, die Olympischen Jugendspiele 2026 in Dakar, die Asienspiele 2026 in Aichi-Nagoya und die Olympischen Spiele 2028 in LA zu qualifizieren.

"Wie alle, die sich für Frieden in der Region interessieren, verfolgen wir die aktuellen diplomatischen Entwicklungen sehr genau und hoffen, dass sie bald auf einen Weg zum Frieden führen können" Coventry sagte in einer Erklärung (via Reuters).

Dies würde zusätzlich zu dem "Palestinian Sports Revival Plan" erfolgen, den das IOC im vergangenen Jahr angekündigt hatte, um Spenden für den Wiederaufbau der von israelischen Raketen zerstörten Sportstätten zu sammeln. Israel wird jedoch nicht sanktioniert, da das IOC erklärte, dass das israelische Olympische Komitee in keiner Weise eine Sanktion rechtfertigen würde.