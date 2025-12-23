Pixar verlegt die Veröffentlichung von Gatto auf März 2027

Pixar scheint Schwierigkeiten zu haben, seinen zukünftigen Veröffentlichungsplan richtig zu finden. Das Studio hat berichtet (danke, ScreenRant), dass Gatto , der 32. Animationsfilm des Studios, seine Veröffentlichung nun vom ursprünglich geplanten 18. Juli 2027 auf den 5. März 2027 verlegt. Das bedeutet, dass im Jahr 2026 Disneys zwei Projekte des mehrfach preisgekrönten digitalen Animationsriesen Toy Story 5 und Hoppers früher von seinem nächsten Projekt abgelöst werden, in einem Rhythmus von weniger als sechs Monaten zwischen den Filmen.

Das deutet auch darauf hin, dass der noch nicht angekündigte Film, für den der März-Slot reserviert war, daher in den Juli verlegt wird, ein Zeitfenster, der für größere Projekte reserviert ist – wir können es kaum erwarten, mehr darüber zu hören.

Gatto, unter der Regie von Enrico Casarosa (Luca), spielt in Italien und dreht sich um Nero, eine schwarz gefärbte Katze, die sich bei einer Mafia-Bosskatze in Schulden steckt. Wir wissen noch nicht viel mehr über die Animation und haben nur Konzeptzeichnungen, die Sie unten finden können.

Was halten Sie von dieser Änderung im Zeitplan von Disney und Pixar?