Ark II verschiebt sein Startfenster auf 2028

Die Zukunft der Ark-Reihe ist derzeit nicht in ihrem stärksten Zustand am Horizont. Snail Games, der Publisher des von Wildcard entwickelten Spiels, hat in einem Treffen mit seinen Investoren bekannt gegeben, dass die Fortsetzung des langjährigen Titels, der 2020 während der Game Awards angekündigt wurde, nun auf das entfernte und weite Veröffentlichungsfenster 2028 verlegt wird. Dem Titel wird Ende 2027 die Legacy of Santiago-Erweiterung für das aktuelle Ark: Survival Ascended vorausgegangen.

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung des ursprünglichen Ark-Teils zieht der Titel Spieler weiterhin in seine Welt des Überlebens und der Dinosaurier, von der diese aktualisierte Version 2023 mit der Unreal Engine 5 veröffentlicht wurde. Ark Survival Ascended hat über vier Millionen Exemplare auf PC, Xbox Series und PS5 verkauft und verfügt über eine sehr aktive Modding-Community mit bereits über 5.000 Moddern. Es scheint daher wahrscheinlich, dass das Spiel bis zur Veröffentlichung dieses zukünftigen DLCs Ende 2027 weiter wachsen wird, das laut Bericht die Grundlage für sowohl narrative als auch spielmechanische Elemente für Ark II legen wird.

Wirst du noch drei Jahre warten können, bevor du Ark II spielst?