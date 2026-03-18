IO Interactive und Build a Rocket Boy kündigen offiziell ihre Trennung an, wobei MindsEye künftig selbstveröffentlicht werden soll

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Wir haben Anfang dieses Jahres bekannt gegeben, dass IO Interactive und der Entwickler Build a Rocket Boy scheinbar vorhatten, sich zu trennen und getrennte Wege zu gehen, aber nun, etwa sechs Wochen später, wurde diese Nachricht offiziell bestätigt.

In einer Pressemitteilung wurde bestätigt, dass ab dem 16. März die Veröffentlichungsrechte für MindsEye an Build a Rocket Boy zurückgegeben wurden, was bedeutet, dass das Spiel nun vom Entwickler selbst veröffentlicht wird.

Ebenso wird die Hitman-Mission, die bereits im Juni 2025 angekündigt wurde, nicht stattfinden, da auch das Crossover-Event abgesagt wurde. In der Ankündigung steht, dass Build a Rocket Boy Möglichkeiten erkundet, in Zukunft mit anderen Partnern für das Spiel zusammenzuarbeiten.

Kurz gesagt, nach einem sehr turbulenten Start und vielen Behauptungen des Gründers des MindsEye Entwicklers, dass es Ziel von Spionage und Sabotage gewesen sei, wird das dänische IO Interactive künftig künftig keine Beteiligung mehr an dem Projekt haben.