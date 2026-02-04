MindsEye x Hitman-Crossover wird nicht stattfinden, da Build A Rocket Boy Berichten zufolge von IOI abspalten soll

HQ

Es scheint, als sei eine Entscheidung getroffen worden, dass MindsEye Entwickler Build A Rocket Boy sich vom Publisher IO Interactive trennt. Eine anonyme Quelle bestätigte dies Gamereactor in einem kürzlichen Austausch, in dem uns mitgeteilt wurde, dass das Team von Build A Rocket Boy die Veröffentlichung intern übernehmen wird.

Diese Entscheidung wird voraussichtlich bald öffentlich gemacht, mit einer einvernehmlichen Ankündigung beider Unternehmen. MindsEye s interne Veröffentlichung ermöglicht mehr "praktische Beteiligung, schnellere Entscheidungsfindung, einfachere Kommunikation und mehr Kontrolle über das Spielererlebnis."

Das bedeutet, dass die Hitman-Crossover-Mission, die im letzten Jahr angekündigt wurde, nicht mehr veröffentlicht wird. MindsEye wird jedoch weiterhin erweitert, mit mehr Inhalten durch weitere Updates. Wie erwähnt, behauptet die mit uns gesprochene Quelle ein direktes Wissen über das Geschäft, und die Geschichte wurde von Insider Gaming bestätigt.

Wie immer halten wir unsere Salzstreuer griffbereit, bis wir etwas Offizielles hören. Jedenfalls wird diese Nachricht wahrscheinlich bald bekannt werden, wenn man den Berichten Glauben schenkt, und könnte eine Veränderung in der Zukunft von MindsEye bedeuten.