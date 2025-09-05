MindsEye Start lässt IO Interactive taumeln

HQ

In einer alternativen Dimension wäre MindsEye vielleicht der GTA-Killer gewesen, auf den Leslie Benzies einst gehofft hatte. Aber in Wirklichkeit sah die Situation ganz anders aus, und das Spiel scheint nun dazu bestimmt zu sein, als eines der größten Fiaskos in der modernen Spielegeschichte in Erinnerung zu bleiben - es verlor in Rekordzeit seinen ganzen Glanz.

Das Spiel wurde vor der Veröffentlichung stark gehypt, und als IO Interactive als Publisher einsprang, stiegen die Erwartungen in die Höhe. MindsEye wurde als großartiges Open-World-Abenteuer vermarktet, mit dem Ziel, Rockstar in seiner Heimat herauszufordern. Und was könnte mit Benzies am Ruder schon schief gehen?

Die Antwort: scheinbar alles. Bei der Veröffentlichung wurden die Spieler mit einer Kaskade von Bugs, Abstürzen und einer kaputten Erfahrung konfrontiert, die viele verzweifelt zurückließ. Die Bewertungen spiegelten die Katastrophe wider, und die Reaktionen der Spieler auf der ganzen Welt waren gnadenlos. Das Fiasko erschütterte das Selbstvertrauen von IO und in einem Interview mit IGN kommentierte Studiochef Hakan Abrak:

"Wir dachten, sie hätten einige großartige Ideen und eine großartige Welt im Hintergrund, die sie aufbauten, und hoffentlich werden sie in Zukunft die Gelegenheit bekommen, mehr davon zu zeigen. Und wir wollten ihnen einfach helfen, das Spiel zu vertreiben."

"Es war ein harter Empfang. Es war nicht das, was sie sich erhofft hatten, und auch das, was wir bei IOI Partners nicht erhofft hatten. Sie arbeiten hart daran, das umzukehren, um das Vertrauen der Spieler da draußen zurückzugewinnen, und sie haben tonnenweise Potenzial und Inhalte, an denen sie arbeiten. Hoffentlich gelingt ihnen das in Zukunft."

Abrak bestätigte, dass IO weiterhin seine eigenen Spiele intern veröffentlichen wird, war sich aber weniger sicher über die Zukunft von IO Partners - einem Label, das ursprünglich zur Unterstützung externer Studios gedacht war. Im Moment sieht es so aus, als ob MindsEye sowohl der erste als auch der letzte Titel unter diesem Banner sein könnte.

Dennoch betonte Abrak, dass das Team hart daran arbeite, das Vertrauen wiederherzustellen, und dass neue Inhalte auf dem Weg seien. Zum Zeitpunkt des Schreibens zählt MindsEye jedoch nur 14 aktive Spieler auf Steam. Gute Arbeit, Leslie.