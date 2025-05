HQ

Die Enhanced Games wurden für Mai 2026 angekündigt. Dieser umstrittene Wettkampf wird Leichtathletik, Schwimmen, Gewichtheben, Gymnastik und Kampfsportarten ohne den Einsatz von Dopingtests umfassen. In der Tat wird Doping gefördert, da sie dies als eine "Neuerfindung des Sports mit der Wissenschaft" betrachten, die noch größere Auswirkungen auf das tägliche Leben haben könnte.

"Wir können buchstäblich den Menschen 2.0 erfinden", sagte Gründer Aron D'Souza im Time Magazine, ein australischer Geschäftsmann, der IOC und WADA als korrupte Agenturen ansieht und sich kürzlich die Unterstützung von Donald Trump Jr. gesichert hat.

Zeitgleich mit der Ankündigung, dass die erste Ausgabe der Enhanced Games vom 21. bis 24. Mai 2026 in Las Vegas stattfinden wird, wurde bekannt gegeben, dass der griechische Schwimmer Kristian Gkolomeev nach einem zweimonatigen Dopingzyklus einen Weltrekord über 50 m Freistil gebrochen hat und in 20,89 Sekunden 0,02 Sekunden schneller war als der aktuelle Weltrekord von César Cielo aus dem Jahr 2009.

Gkolomeev, Fünfter in Paris 2024, wollte nicht sagen, welche Substanzen er genommen hat, um "niemanden zu ermutigen, das zu tun, was ich ohne Arzt tue", aber sie haben seine Muskulatur vergrößert. "Die Enhanced Games haben mir die Ressourcen und das Team gegeben, um ein neues Leistungsniveau freizuschalten, und jetzt kann die ganze Welt sehen, was möglich ist." Der griechische Schwimmer erhielt ein "Kopfgeld" von 1 Million US-Dollar dafür, dass er als erster Athlet einen Weltrekord gebrochen hat.

Die Enhanced Games wurden von der überwiegenden Mehrheit der Sportgemeinschaft negativ aufgenommen, weil sie nicht nur Werte wie Fairness und Gleichheit untergraben, sondern auch potenziell gefährlich für Athleten und diejenigen sein könnten, die dazu inspiriert werden könnten, sie ohne angemessene mediale Aufsicht nachzuahmen.