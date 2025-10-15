Indonesien verweigert israelischen Turnerinnen vor der Weltmeisterschaft im Kunstturnen Visa

HQ

Die Weltmeisterschaften im Kunstturnen finden an diesem Wochenende in Jakarta, Indonesien, statt, dem bevölkerungsreichsten Land mit muslimischer Mehrheit. Aber Israel wird nicht dabei sein, da Indinesia den sechs israelischen Turnerinnen, die an dem Wettkampf teilnehmen sollten, die Visa verweigert hat. Israel legte Berufung beim Schiedsgericht für Sport (CAS) ein, wies die Berufung jedoch unter Berufung auf mangelnde Zuständigkeit zurück.

Der CAS teilte mit, dass er nach Prüfung des Einspruchs Israels abgelehnt habe und Israel nicht an dem Wettbewerb teilnehmen werde, der ab nächstem Sonntag über 500 Athleten aus 79 Ländern nach Jakarta bringen wird.

Indonesien, das keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhält, lehnte zwei Wochen vor dem Wettkampf die Visa für israelische Athleten ab und berief sich dabei auf Einwände von Gruppen wie einem Rat islamischer Geistlicher und der Regierung in Jakarta, wie Reuters berichtete.

Der israelische Turnverband nannte die Entscheidung schockierend und herzzerreißend, da er hoffte, dass der CAS "eine sehr starke Entscheidung treffen wird, die jeden einschüchtert, der solch verrückte Ideen hat, einen Athleten aus irgendeinem Land aus irgendeinem Grund zu diskriminieren."