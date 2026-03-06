Indian Wells Runde der letzten 64 Spiele am Freitag (mit Zeitpunkten): Wann debütieren Sinner, Alcaraz, Zverev und Djokovic?

HQ

Indian Wells 2026 hat in vollem Gange begonnen, mit der Runde von 128 im Herreneinzel und der ersten Runde von 64 Spielen, die für Freitag, den 6. März, stattfindet. Top-Spieler, die heute ihr Debüt geben, sind Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich, Jakub Mneisk und Tommy Paul.

Für Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Casper Ruud oder Andrey Rulev werden ihre Debüts am Samstagabend stattfinden.

Indian Wells Runde der 64 Spiele am Freitag, den 6. März,

Freitag, 6. März



Alexander Zverev gegen Matteo Berrettini — 20:00 MEZ / 19:00 GMT



Flavio Cobolli gegen Miomir Kecmanoviç — 20:00 CET / 19:00 GMT



Learner Tien gegen Adam Walton — 20:00 MEZ / 19:00 GMT



Lorenzo Musetti gegen Márton Fucsovics — 21:10 MEZ / 20:10 GMT



Ben Shelton gegen Reilly Opelka— 21:10 MEZ / 20:10 GMT



Gael Monfils gegen Felix Auger Aliassime — 22:20 MEZ / 21:20 GMT



Frances Tiafoe gegen Jenson Brooksby — 22:20 MEZ / 21:20 GMT



Brandon Nakashima gegen Camilo Ugo Carabelli — 22:20 CET / 21:20 GMT



Dino Prizmiç gegen Arthur Fils — 23:00 MEZ / 22:00 GMT



Samstag, 7. März



Tomás Martín Etcheverry vs. Denis Shapovalov — 00:00 CET / 23:00 GMT Freitag



Alejandro Davidovich Fokina vs. Zachary Svajda — 01:10 CET / 00:10 GMT



Marcos Giron vs. Jakub Mensik — 01:10 MEZ / 00:10 GMT



Dalibor Svrcina gegen Jannik Sinner — 03:00 MEZ / 02:00 GMT



Zizou Bergs gegen Tommy Paul — 04:10 CET / 03:10 GMT



Am Samstag erwartet eine weitere Serie von Spielen, die zwischen Samstag und Sonntag in europäischer Zeit stattfinden wird, mit dem Debüt von Carlos Alcaraz gegen Grigor Dimitrov oder Novak Djokovic gegen Kamil Majchrzak. Werden Sie Indian Wells 2026 verfolgen?