Indian Wells Runde der letzten 64 Spiele am Freitag (mit Zeitpunkten): Wann debütieren Sinner, Alcaraz, Zverev und Djokovic?
Termin für Freitagsspiele im Round of 64 Indian Wells Herren-Einzel.
Indian Wells 2026 hat in vollem Gange begonnen, mit der Runde von 128 im Herreneinzel und der ersten Runde von 64 Spielen, die für Freitag, den 6. März, stattfindet. Top-Spieler, die heute ihr Debüt geben, sind Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich, Jakub Mneisk und Tommy Paul.
Für Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Casper Ruud oder Andrey Rulev werden ihre Debüts am Samstagabend stattfinden.
Indian Wells Runde der 64 Spiele am Freitag, den 6. März,
Freitag, 6. März
- Alexander Zverev gegen Matteo Berrettini — 20:00 MEZ / 19:00 GMT
- Flavio Cobolli gegen Miomir Kecmanoviç — 20:00 CET / 19:00 GMT
- Learner Tien gegen Adam Walton — 20:00 MEZ / 19:00 GMT
- Lorenzo Musetti gegen Márton Fucsovics — 21:10 MEZ / 20:10 GMT
- Ben Shelton gegen Reilly Opelka— 21:10 MEZ / 20:10 GMT
- Gael Monfils gegen Felix Auger Aliassime — 22:20 MEZ / 21:20 GMT
- Frances Tiafoe gegen Jenson Brooksby — 22:20 MEZ / 21:20 GMT
- Brandon Nakashima gegen Camilo Ugo Carabelli — 22:20 CET / 21:20 GMT
- Dino Prizmiç gegen Arthur Fils — 23:00 MEZ / 22:00 GMT
Samstag, 7. März
- Tomás Martín Etcheverry vs. Denis Shapovalov — 00:00 CET / 23:00 GMT Freitag
- Alejandro Davidovich Fokina vs. Zachary Svajda — 01:10 CET / 00:10 GMT
- Marcos Giron vs. Jakub Mensik — 01:10 MEZ / 00:10 GMT
- Dalibor Svrcina gegen Jannik Sinner — 03:00 MEZ / 02:00 GMT
- Zizou Bergs gegen Tommy Paul — 04:10 CET / 03:10 GMT
Am Samstag erwartet eine weitere Serie von Spielen, die zwischen Samstag und Sonntag in europäischer Zeit stattfinden wird, mit dem Debüt von Carlos Alcaraz gegen Grigor Dimitrov oder Novak Djokovic gegen Kamil Majchrzak. Werden Sie Indian Wells 2026 verfolgen?