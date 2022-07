Impressionen: Xenoblade Chronicles 3 hat einen sehr kraftvollen Start, aber etwas flaches Gameplay

HQ

Ich muss zugeben, dass ich nicht viele der vorherigen Teile von Xenoblade Chronicles gespielt habe. Ich weiß ein wenig über die Geschichte beider Titel (besonders der erste, der anscheinend mit diesem Xenoblade Chronicles 3 in Verbindung gebracht werden sollte), aber ich muss darauf bestehen, dass einige der feineren Details bei mir verloren gehen. Es ist auch klar, dass ich mich in diesem ersten Eindruck nur auf die ersten Stunden des Spiels konzentriere. Und wie bei jedem wichtigen JRPG nehmen sowohl die Mechanik als auch die Geschichte allmählich zu.

Zwei Nationen (Keves und Agnus) befinden sich im Krieg und setzen junge Menschen in einem unbestreitbaren Konflikt ein, in dem sich beide Gegner immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern und alles bedeutungslos erscheint, wenn es von außen betrachtet wird. Die einzige Mission eines Soldaten ist es, zu leben und zu sterben, und der größte Wunsch, den er hat, ist es, 10 Jahre Dienst zu leisten eine letzte Zeremonie vor seiner Königin zu feiern und mit Heldenehrungen aus der Welt zu verschwinden. Und in diesem Moment versetzen wir uns in Noahs Kleidung, eines der Mitglieder der Keves und Träger einer roten Klinge wie Xenoblade Chronicles 1's Monado Schwert. Noah ist nicht nur eine Schwertkämpferklasse, sondern auch ein Eximios, eine Art Feldkaplan, der nach der Schlacht seine Flöte spielt, um sich ehrenvoll von Freunden und Feinden zu verabschieden. Seit ihrer Kindheit gehen Lanz und Eunie immer mit ihm. Lanz ist großköpfig und nimmt eine harte Pose ein, ist aber eigentlich sehr sensibel. Eunie hingegen ist ein talentierter Shooter mit Heilungs- und Fernkampfunterstützungsfunktionen.

Sie sind Teil der Spezialeinheiten der Keves, und wenn ihnen eine Mission zur Untersuchung einer unbekannten Energiequelle in der konfliktneutralen Zone zugewiesen wird, gehen sie ohne zu zögern. Sie wissen sofort, dass es etwas Seltsames mit dieser Mission gibt, und was als Routinemission gedacht wurde, endet als Konflikt mit den Spezialeinheiten von Agnus und einer dritten Gruppe, die wiederum gegen einige mächtige Feinde im Schatten kämpft.

Während der Schlacht zwingen diese unbekannten Feinde Noah und seine Freunde, es sich noch einmal mit Agnus zu verbünden, dessen Kämpfer die andere Hälfte des Xenoblade Chronicles 3-Teams sind: Mio, Taion und Sena. Mio ist Zephyr-Klasse, und er trägt kreisförmige Klingen, und er greift an, während er den Feind mit ihnen fokussiert. Taion ist ein taktischer Typ, der etherbasierte Kräfte verwendet. Und die winzige Sena kann durch ihre Größe täuschen, da sie eine Oger-Klasse ist und sie eine Spezialistin im Angriff mit ihrem schweren und riesigen Hammer ist. Nachdem sie verstanden haben, dass dieser neue Feind viel größer ist, treffen sie die Entscheidung, ihre Differenzen hinter sich zu lassen und sich gegen das unbekannte Wesen zu verbünden. Dann passiert etwas Unglaubliches: Mio und Noah verbinden sich miteinander zu einem Wesen namens Uróboros. Das multipliziert ihre Kräfte und macht beide Charaktere vereint und komplementär. Nach dem Kampf und einigen Enthüllungen, die ich nicht spoilern werde, machen sich die sechs Charaktere gemeinsam auf den Weg zu einem neuen Ort, an dem sie Antworten auf ihre Geheimnisse erhalten wollen. Wie Sie sehen können, wird die Erzählung von Sekunde zu Sekunde komplizierter. Und all diese Drehbuchdrehungen und offenen Fronten finden während der ersten 3-4 Stunden des Spiels statt. Die Geschichte fesselt dich, vertrau mir. Wir können bereits einige Interessen sogar auf der romantischen Ebene beobachten, und einige typische Klischees der japanischen Popkultur und Anime, die willkommen sind, aber Gefahr laufen, in der Komplexität der Gesamterzählung verloren zu gehen.

Aionios ist die größte und detaillierteste Weltin der ganzen Serie, und ich kann es bereits bestätigen. Es gibt eine große Anzahl von Szenarien und großen Biomen mit riesigen Gebieten voller Monster, Sehenswürdigkeiten und einer großen Anzahl von Objekten, die darauf warten, abgeholt zu werden. Aber es ist wahr, dass es schwierig ist, alle von ihnen nützlich zu machen, weil zusätzlich zu ihrer Vielfalt jeder seinen eigenen Subtyp hat, abhängig von seiner Seltenheit. Die Szenarien sind extrem groß, die Detailebene macht sie schön und sie haben ein sehr intelligentes Design. Die Vielfalt des Monsters hat auch meine Aufmerksamkeit erregt, denn je nachdem, auf welchem Level man den Gesamtschwierigkeitsgrad des Spiels einstellt, könnten selbst die häufigsten Monster einen auf den Punkt bringen, wenn sich Feinde während des Kampfes gruppieren. Die Angriffe der speziellen Protagonisten haben jeweils ihren eigenen Zeit- und Lademodus, und wenn wir die wichtigsten Nebeneffekte hinzufügen, um einen Vorteil im Kampf zu erzielen, sorgt dies für einen Echtzeitkampf, der mit Intensität und bestimmter Strategie erlebt werden kann, auch wenn wir nur den gleichen Charakter die ganze Zeit verwenden wollen.

Die Wahrheit ist, dass diese frühen Teile des Spiels nur dazu dienen, einen Teil des Hintergrunds der Charaktere zu entwirren und die grundlegenden Punkte des Kampfes, der Item-Sammlung zu lernen und zu lernen, wie man sich auf der Karte bewegt und Missionen und Besorgungen erledigt, die in japanischen RPGs üblich sind. Es gibt auch eine Einführung in ihre Klassen und ihre besonderen Fähigkeiten. Es ist wichtig, sie zur richtigen Zeit zu lernen und anzuwenden. Aber die Wahrheit ist, dass ich nichts gesehen habe, was mich dazu bringt, das Spiel als etwas enorm Einzigartiges innerhalb des Genres zu unterstreichen. Natürlich ist dies eine subjektive Angst, und es wird wahrscheinlich einige Überraschungen geben, wenn die Geschichte voranschreitet. Aber in diesem Moment sind die Kämpfe, die Begegnungen der Monster und die NPCs ein bisschen eintönig und repetitiv. Auch die große Anzahl von Objekten, Statistiken und Modifikatoren innerhalb des Teams und Angriffe macht Sie ein wenig schwindelig, wenn Sie nur an alles denken. Aber das sind nur isolierte Gefühle, über die die wahren Stärken des Spiels hinaus glänzen können sollten. Xenoblade Chronicles 3 hat mich völlig begeistert, und ich kann es kaum erwarten, Ihnen so schnell wie möglich alle Details ausführlich mitteilen zu können.

