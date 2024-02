Immortals of Aveum wird praktisch für 1 Pfund im britischen Supermarkt verschenkt

HQ

Immortals of Aveum wurde in einem britischen Supermarkt für nur 1 £ verkauft. Das Debütspiel von Ascendant Studios mag bei der Veröffentlichung gut bewertet worden sein (wir sind sogar so weit gegangen, ihm 9 von 10 Punkten zu geben), aber es scheint, dass der Ego-Shooter ein großer Flop war, wenn es um die Verkaufszahlen geht.

Wir haben bereits über das aufgeblähte Budget Immortals of Aveum berichtet und über die Entlassungen, zu denen diese schlechten Verkäufe führten. Jetzt, als letzte Beleidigung, wurde das Spiel in einem lokalen ASDA-Supermarkt gesichtet, der für nur 1 £ verkauft wird.

Wenn man bedenkt, dass die meisten AAA-Spiele heute für etwa 60-70 £ verkauft werden, ist dies ein Schnäppchen und um ehrlich zu sein, lohnt es sich, zu diesem Preis zu kaufen. Wie wir bereits erwähnt haben, ist das Spiel sicherlich nicht schlecht, und wenn Sie es also für ein Schnäppchen finden können und einen neuen Einzelspieler-FPS ausprobieren möchten, können Sie es genauso gut ausprobieren.