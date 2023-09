Immortals of Aveum Studio entlässt nach schlechten Verkäufen fast die Hälfte seiner Belegschaft

HQ

Ich mag Immortals of Aveum wirklich, aber es gab nie einen Zweifel daran, dass das Debütspiel von Ascendant Studios Schwierigkeiten haben würde. Der allgemeine Diskurs im Vorfeld der Veröffentlichung ließ es so klingen, als ob die meisten Leute dachten, es erscheine generisch und einfach, und die Vergleiche mit Forspoken halfen nicht gerade weiter. Das ist einer der Gründe, warum Sie sich wirklich entschieden haben, das, was auf unserer Skala eine 8,5 auf eine 9 gewesen wäre, aufzurunden, in der Hoffnung, dass dadurch mehr Menschen erkennen, dass es viel besser ist, als viele Sie glauben machen wollen. Leider war das nicht genug.

Brett Robbins, der Gründer, CEO und Game Director von Immortals of Aveum, verrät, dass Ascendant Studios gezwungen war, fast die Hälfte seiner Mitarbeiter zu entlassen, 45 Prozent, um genau zu sein, weil sich Immortals of Aveum schlecht verkauft hat. Schlecht ist vielleicht sogar eine Untertreibung, da man selten von solchen Dingen hört, die passieren, bevor ein Spiel auch nur einen Monat alt ist.

Als ich das Studio Anfang des Jahres besuchte, sagte mir einer der Entwickler, dass es sich um etwa 100 Leute handelt, was bedeutet, dass heute mehr als 40 talentierte Spieleentwickler ihren Job verloren haben.

Die kleine gute Nachricht ist, dass das Studio weiter an dem Spiel und dem Immortals of Aveum-Universum arbeiten wird, was bedeutet, dass ich meine Hoffnung auf eine Fortsetzung und/oder TV-Serie noch nicht aufgeben sollte, auch wenn diese Neuigkeiten definitiv nicht geholfen haben.