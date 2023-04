Immortals of Aveum: Wir haben die beste Überraschung des Jahres 2023 gespielt

HQ

The Game Awards hatte bereits im Dezember einige aufregende Ankündigungen von bekannten Franchises und Entwicklern, also würde ich es euch nicht verübeln, wenn der kurze filmische Teaser von Immortals of Aveum ein paar Minuten nach seiner Enthüllung vergessen wurde. Das ist ein Problem, da die ehemaligen Entwickler von Call of Duty: Modern Warfare 3, Dead Space und The Walking Dead (und so viele andere erstaunliche Spiele) bei Ascendant Studios machen einen einzigartigen Einzelspieler-Ego-Shooter, von dem ich getrost sagen kann, dass er eines der besten Spiele des Jahres 2023 sein wird.

Die Geschichte klingt auch faszinierend, aber ich erzähle Ihnen mehr darüber in der Rezension. Gina Torres ist ein so großer Teil davon, dass wir drei Bildschirme von ihr bekommen haben.

Ich sage das, nachdem ich einen Tag bei Ascendant Studios verbracht habe, um mit dem talentierten Team zu sprechen, etwas über seine Philosophien zu erfahren und vor allem eine Stunde Immortals of Aveum zu spielen. Eine ziemliche Leistung, wenn man bedenkt, dass mich nur wenige Ego-Shooter heutzutage wirklich beeindrucken können. Die meisten von ihnen fühlen und tun dasselbe. Nicht hier.

Das erste, was mich überrascht hat, war die großartige Grafik. Da es sich um ein EA Originals-Spiel handelt, erwartete ich einen anständig aussehenden Fantasy-Titel mit Charakteren, die wir aufgrund des Indie-Labels und des kleineren Budgets schon oft gesehen haben. Was ich bekam, war eine wunderschöne Welt voller verlockender Details, die mich in das Universum zogen und mich dazu brachten, mehr darüber zu erforschen und zu erfahren. Und das nicht nur in Bezug auf die Pixelzahl, bereits nahezu makellose 60 fps und so, sondern auch auf das Design. Dies ist nicht einer dieser überschwänglichen, übermäßig gestalteten Orte, die sich am Ende einfach "spielerisch" und künstlich anfühlen. Riesige Statuen, alte Ruinen, Tempel, die von der Natur zurückerobert wurden, und andere mysteriöse Bauwerke erzählen eine Geschichte und machen Sinn, während sie sich dennoch für Kämpfe und Erkundungen eignen.

Denn dies ist kein Walking-Simulator. Es ist definitiv nicht nur ein reskinned Call of Duty. Sicher, Immortals of Aveum's drei Magie-Typen (jeder mit seinem eigenen Skill-/Upgrade-Baum) können leicht mit den Klassikern verglichen werden, da Blau das Langschussgewehr ist, das mehr Schaden verursacht, wenn man Schwachstellen trifft, Grün das automatische Gewehr mit Zielsuchschüssen und Rot die Rolle einer Schrotflinte mit seinem massiven Schaden und seiner kurzen Reichweite. Meine Ängste wurden sofort aus dem Fenster geworfen, sobald ich den Controller bekam. Selbst die Startvarianten fühlen sich erstaunlich und distinguiert an, und der nahtlose Wechsel zwischen ihnen erzeugt einen erstaunlichen Fluss, der durch das visuelle und akustische Spektakel, zu dem diese Begegnungen führen, noch besser wird. Ganz zu schweigen von den ultimativen oder superähnlichen magischen Fähigkeiten namens Furies, die Feinde um dich herum auslöschen, ein schwarzes Loch erzeugen können, das sie einsaugt, und andere coole Effekte, die sich in verschiedenen Szenarien als nützlich erweisen und für verschiedene Spielstile geeignet sind. Nicht genug? Du hast auch einen befriedigenden Dash, einen magischen Schild, durch den du schießen kannst, eine Peitsche, um Feinde zu dir zu ziehen, und Kugeln, die sie verlangsamen. Im Grunde genommen ist diese Welt dein Spielplatz, und alles, was du tust, fühlt sich so gut an.

Das gilt bis zu einem gewissen Grad auch außerhalb des Kampfes, da sich einige der Fähigkeiten beim Erkunden und Lösen von Rätseln als nützlich erweisen. Die Peitsche kann als Enterhaken verwendet werden, indem sie dich zu bestimmten Objekten zieht, Dinge können verlangsamt werden und Magie kann auf Kristalle mit ähnlicher Farbe gewirkt werden, um Türen zu Seitenbereichen mit optionalen Bosse, neuen Fähigkeiten, Spezialausrüstung und / oder Gold zu öffnen, um bessere Sachen zu kaufen, plus Geschichte, Sammlerstücke und mehr. Alle, die ich in den ersten Bereichen gefunden habe, waren extrem einfach zu erkennen und zu lösen, aber das Versprechen auf anspruchsvollere Rätsel gibt mir später Hoffnung auf einige herausforderndere und befriedigendere Rätsel.

Ich habe jedoch einige Bedenken. Während die Geschichte und die Welt bisher fantastisch erscheinen, kann ich es immer noch nicht ertragen, eine Zwischensequenz für mehrere Minuten zu sehen, bevor ich zehn Sekunden Gameplay bekomme und dann eine weitere Zwischensequenz bekomme. Es ruiniert nur den Fluss, auch wenn es ein kleines Haustier ist. Ein Aspekt, der da draußen mehr ärgern wird, ist, dass die Belohnungen für die Erkundung sehr glanzlos erscheinen. Zu viele Truhen auf der Welt geben dir nur Gold und Ressourcen, mit denen du Ausrüstung kaufen oder verbessern kannst. Etwas enttäuschend, wenn die Sigils (einfach die verschiedenen Waffen des Spiels), Ringe und dergleichen, die ich fand, die Dinge in der Regel erheblich veränderten. Es ist ein bisschen verständlicher in einem Spiel wie Destiny, in dem Missionen immer und immer wieder gespielt werden können, aber Immortals of Aveum ist ein lineareres Einzelspieler-Metroidvania-Spiel ohne zufälligen Beutepool. Auf der anderen Seite sah jeder Gegenstand und jeder Zauberspruch, den ich fand, einzigartig aus und fühlte sich auch so an, also gibt es das.

Nitpicks, wenn alles gesagt und getan ist. Die Entwickler mussten mir nach einer Stunde den Controller wegnehmen, da die Mischung aus Call of Duty, Destiny und Final Fantasy in einem faszinierenden neuen Universum, von dem ich verstehe, dass Ascendant hofft, es zu einem Multimedia-Franchise zu machen, seine Krallen in mich bekam. Ich werde wie ein Klischee klingen, aber die Steuerung ist so flüssig und intuitiv, die Vielfalt der Feinde scheint bereits großartig zu sein, der Kampf macht wirklich Spaß und ist fesselnd und die Welt ist interessant zu erkunden, auch wenn es in diesen frühen Teilen ein bisschen restriktiv und einfach ist. Unnötig zu sagen, dass ich es kaum erwarten kann, am 20. Juli wieder in Immortals of Aveum und seine rund 25-stündige Kampagne zu springen (viel mehr, wenn ihr alle Nebengebiete finden und optionale Bosse töten wollt).