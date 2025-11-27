Cristiano Ronaldo tritt mit Ilia Topurias Firma WOW FC in MMA ein

HQ

Cristiano Ronaldo tritt in die Welt des MMA ein. Der 40-jährige portugiesische Spieler, der reichste Fußballer der Welt, wird Anteilseigner von WOW FC (oder The Way of Warriors FC), einem spanischen Mixed-Martial-Arts-Promoter, der 2019 gegründet wurde und viele erfolgreiche Kampfveranstaltungen in Spanien gestartet hat. Ilia Topuria, spanisch-georgische Mixed-Martial-Arts-Künstlerin und derzeit UFC-Leichtgewichtschampion, ist 2024 ebenfalls als Aktionärin zum Unternehmen gekommen.

"MMA steht für Werte, an die ich wirklich glaube – Disziplin, Respekt, Widerstandskraft und das ständige Streben nach Exzellenz. WOW FC baut etwas Einzigartiges und Kraftvolles auf, und ich bin stolz, an diesem Projekt teilzunehmen, um den Sport zu verbessern und die nächste Generation zu inspirieren", sagte Ronaldo.

Mit seinem Geld will WOW FC auch außerhalb Spaniens weiter wachsen: Europa, LATAM, Naher Osten und darüber hinaus, sowie neue Initiativen, um die Beziehung zwischen Publikum und Athleten zu vertiefen und zugänglichere Wege zu schaffen, den Sport zu "erleben". In Spanien ist die Besucherzahl bei WOW FC-Veranstaltungen im Jahresvergleich um 400 % gestiegen, mit mehr als 5.000 Zuschauern pro Show.

Für Topuria ist die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo "ein kraftvoller Moment für den Sport, da er die höchsten Standards an Professionalität, harter Arbeit und globaler Exzellenz repräsentiert".

Weiterführende Literatur: Neue Details zu Topurias möglicher Rückkehr Anfang 2026: UFC legt Berichten zufolge Datum und Austragungsort fest