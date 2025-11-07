Neue Details zu Topurias möglicher Rückkehr Anfang 2026: UFC legt Datum und Austragungsort fest

HQ

Laut MMA-Journalist Nolan King (via Eurosport) hat die UFC die Genehmigung beantragt, am 24. Januar eine Veranstaltung in der T-Mobile Arena in Las Vegas abzuhalten, die wahrscheinlich als UFC 324 dienen würde, das erste große nummerierte Event des neuen US-Fernsehvertrags der Promotion mit Paramount.

Der gewählte Veranstaltungsort ist nicht zufällig. In der T-Mobile Arena hat Topuria bereits drei seiner größten Auftritte erlebt: seinen K.o.-Sieg über Damon Jackson, den Aufgabesieg gegen Bryce Mitchell bei UFC 282 und seinen atemberaubenden K.o. gegen Charles Oliveira bei UFC 317, bei dem er zum Doppelchampion wurde.

Dana White möchte, dass Topuria die Hauptrolle auf der Karte spielt

Für dieses erste große Event des Jahres 2026 hat Dana White seinen Wunsch geäußert, dass Ilia Topuria die Karte anführt, die die erste Titelverteidigung des spanisch-georgischen Meisters bedeuten würde. "Es ist eine Möglichkeit." White sagte Anfang des Jahres, und mit diesen neuen Berichten scheint diese Möglichkeit nun näher an der Realität zu sein.

Was seinen nächsten Gegner betrifft, so bleibt das Bild unklar. Paddy Pimblett erfreut sich immer größerer Beliebtheit und seine Vergangenheit mit Topuria könnte einen Titelkampf rechtfertigen, während Justin Gaethje und Arman Tsarukyan ebenfalls potenzielle Anwärter sind. Wer auch immer ihm gegenübersteht, Topuria scheint bereit zu sein, auf einer Bühne, die sich schnell zu seiner Lieblingsbühne entwickelt, erneut Geschichte zu schreiben: der T-Mobile Arena in Las Vegas.