Iker Casillas' Trikot zur Weltmeisterschaft 2010 wurde aus einem Museum in Madrid gestohlen

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Ein Fußballmuseum in Madrid hat das Verschwinden eines ihrer ikonischsten Stücke ihrer Sammlung gemeldet: das Trikot, das Iker Casillas während des WM-Finales 2010 in Südafrika zwischen Spanien und den Niederlanden trug und das mit einem berühmten Tor von Andrés Iniesta 1:0 endete.

Das Museum Legends: The Home of Football, das sich auf dem zentralesten Platz der spanischen Hauptstadt befindet, gab am Dienstag eine Erklärung ab, in der das Verschwinden des Trikots bestätigt wurde. "Ihr Fehlen wurde während der routinemäßigen Überprüfung in den letzten Stunden festgestellt. Angesichts der historischen und sportlichen Bedeutung dieses Werks arbeitet das Museum daran, die Umstände des Geschehens zu klären."

Es ist schwer zu glauben, dass ein Besucher ein so ikonisches Stück des Museums stehlen könnte, ohne jemanden zu warnen, aber schockierenderweise verschwand das Trikot heute Morgen und hinterließ keine Spur. Es könnte jetzt in einer sehr, sehr privaten Sammlung von jemandem sein... Oder vielleicht taucht es irgendwann in der Zukunft bei einer illegalen Auktion wieder auf. Sicher ist, dass ein kleines Stück spanischer Fußballgeschichte verschwunden ist, was dem Museum einen schweren Schlag zugefügt hat.