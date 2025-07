Iga Swiatek gewinnt ein dominantes Wimbledon-Finale mit 6:0, 6:0 gegen Anisimova

HQ

Das Wimbledon-Finale im Dameneinzel hielt keine großen Überraschungen bereit: In einem seltenen 57-minütigen Finale dominierte Iga Swiatek das Match von Anfang bis Ende und setzte sich am Ende mit 6:0, 6:0 gegen Amanda Anisimova durch. Erster Wimbledon-Sieg für die Polin und erster Titel seit ihrem Sieg in Roland Garros im vergangenen Jahr.

Es war kein einfaches Jahr für Swiatek, aber da Sabalenka nicht mehr dabei war, gelang es ihr, den zweiten 6:0, 6:0-Sieg im Grand-Slam-Einzelfinale in der Open Era zu holen und ihre Bilanz auf sechs Siege und keine Niederlage in Major-Finals zu verbessern.

Eine große Enttäuschung für Anisimova, aber insgesamt eine großartige Leistung für die US-Amerikanerin, die nächste Woche zum ersten Mal in ihrer Karriere die Top 10 bei WTA erreichen wird und im Halbfinale auch ihren ersten Sieg über die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka, einfuhr.