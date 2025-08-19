Iga Świątek beweist, dass sie auf jedem Untergrund gewinnen kann, wenn sie sich in Cincinnati gegen Paolini die Krone holt

HQ

Iga Świątek startete mit ein paar enttäuschenden Noten in diese Saison, hat sich aber in diesem Jahr stetig verbessert und (fast) zwei Major-Titel in Folge gewonnen: Wimbledon im letzten Monat und Cincinnati Open gestern Abend, wo sie Jasmine Paolini, die an Nummer sieben gesetzt ist, in zwei Sätzen besiegte: 7:5, 6:4. Diesmal war es schwieriger als in Wimbledon (als sie Amanda Anisimova erstaunlicherweise mit 6:0, 6:0 besiegte), was den Sieg wahrscheinlich noch lohnender machte, da sie an Selbstvertrauen gewinnt.

Entscheidend ist, dass Swiatek, die früher auf Sand dominierte, in Roland Garros im Halbfinale verlor und damit eine Siegesserie beendete. Sie hat in diesem Jahr keinen Titel auf Sand gewonnen. Jetzt hat sie jedoch den Grand Slam auf Rasen in London gewonnen und jetzt ein Masters 1.000 auf Hartplatz, was sie "irgendwie schockiert" zurückließ.

"Danke [an mein Team], dass ihr mich dazu gezwungen habt, eine bessere Spielerin zu werden und zu lernen, wie man auf all diesen schnelleren Belägen spielt", sagte die polnische Spielerin, die Coco Gauff als Nummer 2 der Welt überholt. Inzwischen rückt ihre Rivalin Jasmine Paolini auf Platz 8 der Welt vor, und obwohl sie Swiatwk in fünf Spielen noch kein einziges Mal gewinnen konnte, hat sie Swiatek wirklich an ihre Grenzen gebracht, ein vielversprechendes Zeichen für die Zukunft.