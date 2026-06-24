Hyundai stellt nun auch die Machbarkeit von Kombis infrage

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Trotz einiger Erfolgsgeschichten wie dem großartigen BMW i5 Touring (siehe unser EV Hour-Video unten) scheint das weltweite Interesse am Kombi-Format zu sinken. Mehrere Marken haben sich gegen das Formfaktor ausgebreitet, darunter nun auch Hyundai.

Im Gespräch mit Auto Express erklärte Hyundai Europe-Chef Xavier Martinet, dass das Unternehmen nicht in neue Kombimodelle investiert, weil die Nachfrage einfach nicht stark genug ist:

"Es gibt einen Grund, warum wir nicht viel über Siedlungen sprechen: In diesem Segment wächst die Nachfrage nicht. Sie investieren Ihre Investitionen und [Ingenieur-]Ressourcen in Projekte, die am sinnvollsten sind. Im Moment gibt es zwar eine gewisse Nachfrage, aber nicht viel, daher rechtfertigt es das nicht."

Die Rentabilität ist ein weiterer wichtiger Faktor. Martinet gab offen zu, dass SUVs höhere Margen erzielen als vergleichbare Kombis, was den Herstellern einen starken Anreiz gibt, sich stattdessen auf Crossover zu konzentrieren.

Glaubst du, die Zeit für den Kombi ist gekommen?