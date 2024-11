HyperX QuadCast 2

Nach viel zu langer Zeit scheint es endlich so, als würden immer mehr Hersteller erkennen, dass RGB allein kein gutes Mikrofon ergibt. Ja, es mag ein bisschen übertrieben sein, aber ich bin schockiert, dass es so lange gedauert hat, bis große Hersteller auf 24-Bit-Aufnahme umgestiegen sind. Glücklicherweise verfügt das neueste Mikrofon von HyperX standardmäßig über drei 14-mm-Elektret-Kondensatorkapselmodule, und als Kondensatormikrofon funktioniert es wirklich gut.

Bekannt als QuadCast 2, richtet sich dieser auch wieder an Streamer und Gamer, sodass du immer noch die Helligkeit und eine markante Rot/Schwarz-Farbkombination erhältst. Wenn Sie es wie ich ein bisschen zu viel finden, gibt es auch eine dezentere schwarze Version. Es stehen vier Aufnahmemodi zur Auswahl, eine Kopfhörerbuchse, eine Stummschaltfunktion und, vielleicht am besten, es wird mit einer Stoßdämpferhalterung geliefert, so dass es nicht viel mehr Plug-and-Play geben kann. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass der Kleber auf der Verpackung etwas zu stark ist und beim Auspacken Papier-/Klebereste auf dem Mikrofonhalter hinterlässt. Die Tatsache, dass man das Mikrofon komplett über physische Tasten steuern kann, ist für mich eines der wichtigsten Dinge, daher bekommt es hier Extrapunkte.

Ein lustiges Detail ist, dass die Dämpferhalterung abnehmbar ist. Er kann einfach abgeschraubt und an einem Galgenarm oder einem echten Mikrofonständer montiert werden. Es ist sogar ein kleiner Adapter im Lieferumfang enthalten, falls Sie keine USB-C-Anschlüsse mehr haben, und das USB-Kabel ist geflochten und von viel besserer Qualität, als ich erwartet hatte. Was die Einrichtung betrifft, so läuft es direkt nach dem Auspacken mit Standard-24-Bit, und Sie müssen Windows nicht bitten, etwas zu ändern, obwohl Windows den Ruf hat, die schlechtesten Standardeinstellungen vorzunehmen, die man sich vorstellen kann.

Die Hauptfunktion des RGB-Lichts besteht darin, im echten Radio-Stil, eine klare visuelle Anzeige zu geben, ob es eingeschaltet ist oder nicht, und es wird durch einen druckempfindlichen Sensor an der Oberseite stummgeschaltet. Hier können Sie auch sehen, welches Aufnahmemuster ausgewählt ist, wobei Sie dies umschalten, indem Sie die Lautstärketaste fünf Sekunden lang gedrückt halten und dann für weitere fünf Sekunden loslassen. Es wäre schön gewesen, wenn es ein Handbuch online gegeben hätte, anstatt die Verpackung aufreißen zu müssen, um festzustellen, dass ich es bereits herausgenommen hatte, nur um all diese Nischensysteme herauszufinden.

Apropos Radio, dies ist ein guter Indikator für die Klangqualität: rund und satt ohne scharfe S-, T- oder P-Töne. Der Klang erinnert an das Radio aus der guten alten Zeit, und es ist vielleicht das erste Mal, dass ich etwas höre, das eine echte Qualitätswiedergabe von einem speziellen Gaming-Produkt liefert. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich tatsächlich stark darüber nachdenke, mir dauerhaft einen für mein eigenes privates Setup zuzulegen - auch wenn der Preis je nach Händler zwischen 120 und 130 Pfund liegt. Wenn Sie mit dem Design und den Lichteffekten leben können, sollten Sie sich beeilen und einen kaufen, bevor die Konkurrenz Ihnen zuvorkommt.