HyperX Alloy Rise Tastatur

Mechanische Tastatur, Folientastatur oder der "Zero-Lattice"-Trend? Die Wahrheit ist, dass die Wahl einer Tastatur heutzutage angesichts der Vielfalt des Angebots kompliziert, aber gleichzeitig sehr persönlich ist und daher nur auf eigenen Tests und Erfahrungen beruhen sollte.

In meiner speziellen Geschichte, falls es eine Referenz für Sie ist oder wenn Sie sich ähnlich gefühlt haben, war es für mich sehr schwierig, den Sprung zu mechanischen Schlüsseln zu schaffen. Ja, es soll die Effizienz steigern, dass das Gefühl besser wird und dass man am Ende noch schneller ist, egal ob beim Spielen oder... Tippen, was schließlich das ist, was ich die meiste Zeit meines Tages mache. Mechanische Tasten mit zu viel Hub sorgten jedoch für Doppelangriffe und Fehler, so dass ich am Ende ironischerweise immer besser mit meiner alten, billigen HP-Membran gearbeitet habe und nicht mit der neuesten 200-Euro-Neuheit von Marken wie SteelSeries oder Corsair.

Haftungsausschluss: Fantastische benutzerdefinierte rote Tasten sind NICHT enthalten:)

Bis ich HyperX's Alloy ausprobiert habe. In den letzten zwei Jahren war die kleine und sehr komfortable Alloy Origins 65 meine Arbeits- und Gaming-Tastatur, gerade weil ich den Schalterweg viel angenehmer und effektiver fand und nicht so viele Fehler entdeckte. Das ist das Wichtigste und der Grund, warum Sie sich schließlich an eine bestimmte Marke binden. Aber während der Formfaktor sehr effizient zum Tippen und viel ergonomischer für meine Handgelenke und Schultern ist, fehlte mir auch der Ziffernblock zum Ausfüllen von Formularen und Rechnen mit voller Geschwindigkeit.

Also musste ich einfach die vollständige Tastatur ausprobieren, und zum Glück habe ich in den letzten Wochen genau das mit ihrem neuesten Modell getan, dem brandneuen HyperX Alloy Rise Keyboard in voller Größe - und was für ein Genuss es ist!

Das Gefühl ist den Vorgängermodellen ziemlich ähnlich. Zuerst bemerkte ich, dass die Leertaste, die, wie Sie wissen, an zwei Stellen greift, zu viel Lärm machte (auch sehr hoch) und ich dachte, dies würde einer meiner Hauptkritikpunkte sein und etwas, das noch schlimmer geworden war. Zu meiner Überraschung scheint es jedoch ein Problem zu sein, das damit zusammenhängt, dass es brandneu ist, frisch aus der Verpackung und aus dem Stoffbeutel, denn innerhalb von zwei Tagen gab es keine Spur von dieser so wichtigen Ablenkung, jedes Mal, wenn ich es mit meinem rechten Daumen zertrümmerte.

Von dort aus perfekte Leistung und überlegene Laufruhe. Wenn HP es zurücknimmt, werde ich es sofort kaufen.

Ich habe auch versucht, an den Teilen herumzubasteln, die geändert oder angepasst werden können. Die Tasten mit der mitgelieferten Pinzette lassen sich leicht entfernen, um sie zu reinigen oder durch benutzerdefinierte Versionen zu ersetzen, wie die roten Tasten, die Sie auf den Bildern sehen und die ich mir von meinem guten alten Origins 65 ausgeliehen habe.

Es ist auch möglich, die gesamte Frontplatte anzuheben, indem man sie einfach von einer Ecke aus anhebt. Beim ersten Mal hatte ich Angst, weil ich es unbeabsichtigt getan hatte, aber dann verstand ich seinen Zweck. HyperX bietet alternative farbige Frontplatten, um einfach mit einer Geste zu wechseln, und das Gleiche kann mit dem Lautstärkeregler oder dem "metallischen" Badge erreicht werden.

Alles andere hat sich verbessert. Das großzügig geflochtene Kabel, die kippfreundliche Haltung, die zusätzlichen Bedienelemente, das Chassismaterial... und auch die Beleuchtung, wenn es das ist, was Ihnen wichtig ist. Um einen Schritt über all die discoähnlichen RBG-LED-Lichtoptionen hinauszugehen, die wir von Gaming-Tastaturen gewohnt sind, enthält die Alloy Rise einen Umgebungslichtsensor, wie der Ihres Telefons, Switches oder Laptops, um die Intensität automatisch zu ändern, z. B. in dunklen Umgebungen. Es klingt albern, ist aber auch eine gute Sache.

Alles in allem fällt es mir schwer, einen Nachteil zu finden. Die einzige liegt auf der Softwareebene und kann daher nicht auf das physische Produkt selbst geschoben werden. Trotz der Tatsache, dass OMEN und HyperX ihre Fusion in den Laptops konsolidiert haben, die sie in den letzten Monaten auf den Markt gebracht haben, besteht diese Tastatur immer noch darauf, die Anwendung von HyperX zu verwenden, anstatt sich automatisch in die OMEN Gaming Hub zu integrieren, was zu diesem Zeitpunkt logisch und zu erwarten wäre. Wieder etwas Kleines und sogar mit einem Update lösbar.

Ansonsten ist und bleibt dies meine Haupttastatur für die kommenden Jahre. Solide, aber geschmeidig, anpassbar und mit dem Gefühl, das ich von ihr verlange, egal wie sehr es sich um eine Gaming-Tastatur handelt. Beim HyperX Alloy Rise dreht sich alles um den Wert und konkurriert mit den anderen Vertretern seines Sortiments in Bezug auf Gefühl und Persönlichkeit.