Hyper Light Breaker Vorschau: Hyper Light Drifter trifft auf Solar Ash

Zu sagen, dass sich die Hyper Light -Serie zwischen Drifter und der kommenden Breaker entwickelt hat, ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben. Ersteres Spiel, ein absolut beliebtes und sehr gut aufgenommenes Spiel, zeichnete sich durch seinen grandiosen Einsatz von Pixelgrafiken aus und hatte eine fast von oben nach unten gerichtete Perspektive, aber letzteres ändert all das. Hyper Light Breaker ist ein Open-World-Abenteuer, das eine Third-Person-Perspektive und eine 3D-Art-Direction verwendet, um das, was einst ein kleines Indie-Projekt war, in etwas zu verwandeln, das sich jetzt wie ein etabliertes AA-Erlebnis anfühlt. Zugegeben, dieser Sprung ist vielleicht keine große Überraschung, da zwischen Drifter und Breaker die Leute bei Heart Machine Solar Ash lieferten, ein Abenteuer, das sich eher der Funktionsweise von Breaker ähnelt als Drifter.

Ich sage dies, weil ich während meiner Zeit in Los Angeles für Summer Game Fest die Gelegenheit hatte, in einen Teil von Hyper Light Breaker einzutauchen. Ich durfte etwa 30 Minuten des Spiels in einer Demo testen, die mir einige der wichtigsten neuen Funktionen, Mechaniken und Systeme vorstellte, die diesen Roguelite-Titel mit kooperativen Elementen ausmachen.

Um nun den letzten Punkt anzusprechen: Ich hatte nicht die Gelegenheit, den Koop-Teil zu erleben, also werde ich darüber hinausgehen und mich stattdessen auf die Kernprämisse von Hyper Light Breaker konzentrieren. In vielerlei Hinsicht ist es ein bisschen Battle Royale mit einem Extraktionsflair, alles ohne die anderen Spieler, die versuchen, dir den Tag zu verderben. Du wirst auf eine Karte mit grundlegender Beute und Gegenständen geworfen, auf der deine Aufgabe darin besteht, zu erkunden, Feinde zu besiegen, kleinere Ziele und Aufgaben zu erfüllen, Bosse zu überwinden, um Schlüssel zu sammeln, die es dir schließlich ermöglichen, die Tür zum Hauptboss zu öffnen, um zu versuchen, das Level zu meistern. Wenn du während eines Versuchs stirbst, verlierst du alle Ausrüstungsgegenstände, die du gesammelt hast, es sei denn, du hast sie extrahiert, bevor du den Eimer getreten hast, in dem jede Ausrüstung zu einem zentralen Knotenpunkt zurückgebracht werden kann, der als Cursed Outpost bekannt ist, um sie entweder zu speichern, in einem anderen Lauf zu verwenden oder sie gegen Währung zu verkaufen, um andere Beute zu kaufen (wie Waffen oder Holobytes, die effektiv Vergünstigungen sind) von den verfügbaren Anbietern. In vielerlei Hinsicht wird die Idee, was ein Extraktionsspiel ausmacht, hier überhaupt nicht in Frage gestellt, ebenso wenig wie die Plünderungssysteme, die man in einem Battle Royale finden würde, da es so ziemlich darum geht, Truhen zu öffnen, die von einer Gruppe von Feinden bewacht werden.

Aber das ist in Ordnung, denn Hyper Light Breaker ist ein wirklich flüssiges und unterhaltsames Spiel. Heart Machine hat eine Reihe von Mechaniken geschaffen, die sich rasant anfühlen und dennoch Tiefe haben, darunter Hack-and-Slash-ähnliche Kämpfe, reaktionsschnelle Fernkampf-Action, enge, aber lohnende Parier- und Ausweichfenster, und das alles, während man auf einem Hoverboard über die Karte surfen, über Lücken gleiten und springen, doppelspringen und an Wänden klettern kann, um neue Höhen zu erreichen und die Vertikalität zu erobern. In Kombination und in der Praxis sorgt diese Vielfalt an Mechaniken für ein elegantes und fesselndes Steuerungsschema, bei dem es sich anfühlt, als ob die Welt wirklich von dir erobert werden muss.

Es ist nicht nur die Mechanik, die Hyper Light Breaker zu einem Riesenspaß macht. Dank der Roguelite- und Looting-Kernprämisse gibt es breite Anpassungsoptionen, die, wenn sie mit mehreren Breakers kombiniert werden, die in Aktion treten können - von denen jede ihre eigenen Fähigkeiten und Mechaniken hat - und die Tatsache, dass die Karten prozedural generiert werden, bedeutet, dass du immer neue Wege finden wirst, um die Kernaufgabe anzugehen, den Hauptboss des Levels zu besiegen. Du könntest dich auf den Boss zubewegen und auf dem Weg bei einem der Elite Feinde anhalten, um einen Schlüssel zu seiner Domäne zu erhalten, oder du könntest viel mehr Zeit damit verbringen, zu plündern und verschiedene Kampfbegegnungen auf der Karte zu bestreiten, um dich besser auf das vorzubereiten, was kommen wird. Der Haupthaken ist, dass je mehr Aktionen du im Level ausführst, desto höher steigt dein Danger Meter. Wenn er sein Limit erreicht, wird ein Assassine hinter dir her geschickt (wie der Flame Wizard, gegen den ich kämpfen musste), wobei dieser im Wesentlichen als Boss dient, der dich jagt, bis entweder du oder er im Kampf eliminiert werden.

Diese Assassinen sind zwar nicht einfach zu besiegen, aber sie sind einfacher als die Bosse des Hauptlevels, die für diese Demo ein Wesen namens Exus waren. Aufgrund der Kürze der Demo hatte ich nur eine Chance, mich diesem Feind zu stellen, und ich kann euch nur sagen, dass es nicht gut gelaufen ist. Heart Machine hat nicht an neuen Mechaniken gespart, um diese Feinde zu identifizieren und zu meistern, und ich kann mir vorstellen, dass viele Spieler vor dem sicheren Untergang stehen werden, wenn sie es zum ersten Mal mit diesen Gegnern aufnehmen, wenn das Spiel schließlich im Early Access debütiert.

Während die Idee eines Spiels, das Plünderungs- und Extraktionssysteme verwendet, in Ihrem Kopf Warnsignale auslösen könnte, macht die Tatsache, dass Hyper Light Breaker ausschließlich PvE ist, es weitaus weniger besorgniserregend. Ich persönlich finde nicht ganz die gleiche Freude an Roguelites und Spielen, die Breaker ähneln, aber es lässt sich nicht leugnen, dass dieses Spiel etwas Elegantes und Sanftes an sich hat. Sei es die großartige Bewegung, die atemberaubende und lebendige Art Direction, die die Karte Overgrowth unvergesslich macht, die faktenreichen und herausfordernden Kämpfe oder sogar die Tatsache, dass es Story- und Erzählelemente gibt, die durch ein Artefaktsystem eingebaut sind, bei dem die Spieler Fragmente entschlüsseln, um mehr über die Vergangenheit eines Breaker zu erfahren, Es gibt klare überzeugende Elemente in diesem Spiel.

Es fühlt sich auch ziemlich vollständig an, trotz der Pläne von Heart Machine, zuerst als Early-Access-Projekt zu debütieren und dann einige Zeit später in einem 1.0-Zustand zu erscheinen. Ich bin mir sicher, dass diese Zeit genutzt wird, um es mit Inhalten vollzustopfen und alle abgelegenen Elemente zu verfeinern, aber im Moment scheint es, als ob Heart Machine zu ihren alten Tricks zurückkehrt, indem sie ein Spiel schaffen, das visuell auffällig, dicht und voller Charme ist.