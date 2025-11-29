Hugh Jackman über seine Rückkehr als Wolverine: "Ich werde nie wieder 'niemals' sagen"

HQ

Als Logan Mitte der 2010er Jahre debütierte, sollte es ein Schwanengesang für Hugh Jackmans Zeit als Wolverine sein. Tatsächlich sollte es auch das letzte Kapitel für Patrick Stewart als Professor Charles Xavier sein, aber das änderte sich, als er die Rolle in Doctor Strange in the Multiverse of Madness wiederholte. Der Punkt ist: Nichts bleibt in moderner Unterhaltung jemals lange begraben.

Und das war auch bei Jackmans frecher und krallenbewehrtem Mutanten der Fall, denn er trat 2024 als einer der Stars der Serie in Deadpool & Wolverine auf, und jetzt fragen wir uns, wann der Schauspieler das nächste Mal die Figur übernehmen wird.

Kürzlich auf The Graham Norton Show (laut Digital Spy) hat Jackman so gut wie bestätigt, dass er bald als Wolverine zurückkehren wird.

"Vielleicht. Ich werde nie wieder 'nie' sagen. Ich meinte es wirklich so, bis zu dem Tag, an dem ich meine Meinung geändert habe. Ich meinte es schon einige Jahre lang. Ich habe jetzt zehn Filme gemacht, also denke ich, dass sie genug für eine KI-Version von mir haben!"

Das ist sicherlich eine andere Form der Phrasierung als Jackman, besonders wenn man bedenkt, dass er zuvor gesagt hat, er sei mit der Rolle und der Figur fertig. Die Frage ist, ob Jackmans Wolverine in Avengers: Doomsday oder etwas später erscheinen wird, aber unabhängig von der Situation scheint es so, als könnten wir in dieser Hinsicht mehr erwarten.