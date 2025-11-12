Huawei Watch Ultimate 2

Der Markt für langlebige Hardcore-Outdoor-Uhren ist stark gewachsen, seit jemand mit der Herstellung von Smartwatches begonnen hat, und er scheint nicht rückläufig zu sein. Es ist auch leicht zu verstehen, warum. Viele dieser Modelle haben große Displays und eine bessere Akkulaufzeit, und die meist größeren Gehäuse ermöglichen mehr Elektronik und damit mehr Funktionen als ihre kleinen mickrigen Cousins. Das bedeutet auch, dass der Preis anders ist, in der Regel doppelt so viel wie eine normale Smartwatch. Dies ist der Fall beim 48,5-mm-Modell von Huawei, dem einzigen, das es gibt, das Sie 900 £ kostet, es sei denn, Sie möchten die Version mit Titanarmband, dann kostet es 990 £, um etwas zu haben, das einer klassischen Scuba / Deep Diver-Uhr sehr ähnlich sieht. Natürlich können Sie sich jederzeit dafür entscheiden, noch mehr Armbänder für Ihre Uhr zu kaufen.

Es ist teuer für eine Smartwatch, die höchstwahrscheinlich in ein paar Jahren veraltet ist, aber Sie erhalten hochwertige Materialien, und obwohl sie nicht gerade eine große Datenmenge enthält, funktioniert meine erste Generation Huawei Watch immer noch ohne Probleme.

Es ist mit 80,5 g (relativ) leicht, das Gehäuse besteht aus einer "amorphen Legierung auf Zirkonbasis", einem glasähnlichen Legierungsmaterial, das sich perfekt für die Unterbringung von Elektronik eignet, und wird mit einem 867-mAh-Akku geliefert, was 360 mAh mehr ist als bei der letzten Generation, oder in der Praxis fast eine ganze Woche Akkulaufzeit. Aber noch wichtiger ist, dass es eSim unterstützt, was schön ist, da es der Uhr ermöglicht, ohne Telefon zu funktionieren und immer noch etwas Speicherplatz für lokale Musikdateien hat, obwohl weder die App noch die Spezifikationen mir sagen können, auf wie viel Speicherplatz ich Zugriff habe, selbst wenn Spezifikationsseiten von Drittanbietern 4 GB angeben, wie viele frühere Uhren. also muss ich mich für diese Option entscheiden. Mit der eSIM können Sie sie als Telefon verwenden, und sie hat einen sehr lauten Lautsprecher und ein anständiges KI-gestütztes Mikrofon, aber ich empfehle trotzdem, Ihr Telefon zu verwenden, obwohl es wirklich cool aussieht, wenn es mit Ihrem Handgelenk spricht.

Das 1,5-Zoll-LTPO2-AMOLED-Display erreicht einen Spitzenwert von 3500 Nits, hat aber immer noch die gute alte Auflösung von 466 x 466 Pixeln und 310 ppi. Ich hatte auf ein Upgrade gehofft, aber selbst der deutlich teurere Konkurrent von Samsung hat nur wenige Pixel mehr, und das Display ist hell, sauber, lebendig und gut ablesbar, so dass der einzige Vorteil mehr hochauflösende Animationen wären, was ein Todesurteil für die Akkulaufzeit ist. Das interne Antennensystem wurde jedoch verbessert, zur großen Freude für diejenigen, die sich mit Outdoor-Sportarten beschäftigen. Das Menü wurde verbessert, um übersichtlicher zu sein, aber ich liebe die Tastenkombination, die Sie vor zwei bis drei Aktivierungen im Menü bewahrt, aber es ist auch etwas gefährlich, wenn Sie ein kleines, aber starkes Kind mit starkem Drang haben, mit etwas zu spielen, auf dem ein Bildschirm zu sehen ist. Symbole und Themen wurden ebenfalls verbessert, und im Allgemeinen scheint es ein sehr einheitliches Erlebnis zu sein.

Während die Positionierungssysteme bereits ihren aktuellen Höhepunkt erreicht haben, wurde die Wasserdichtigkeit auf 20 ATM oder 150 Meter mit den Schutzarten IP68 und IP69 erhöht.

Das eigentliche Upgrade liegt unter der Oberfläche verborgen, es unterstützt die sonarbasierte Unterwasserkommunikation. Ja, Sie haben richtig gelesen. Es setzt voraus, dass beide Parteien kompatible Geräte haben, und obwohl ich in der Nähe des Ozeans lebe, hatte ich nichts, was in der Lage war, Nachrichten in 30 Meter tiefem Ozeanwasser anzunehmen oder zu senden. Also glaube ich ausnahmsweise nur an das Marketing, denn das Wasser war ehrlich gesagt einfach zu kalt, um diese Funktion zu testen.

Es gibt Tauchen, Golf -Modi mit einer Unmenge vorinstallierter Karten und 100+ Sportmodi, obwohl ich enttäuscht bin, dass es mir nicht Judo beibringen kann, aber wenn man genug Zeit hat, könnte der Premium-Gesundheitsabonnementdienst von Huawei dazu in der Lage sein. Die zusätzlichen Taucherdaten und -funktionen scheinen jedoch super cool zu sein, und das Konzept, Ihre alltägliche Smartwatch dafür zu verwenden, ist ehrlich gesagt fantastisch. Ich wünschte nur, ich hätte diese Uhr zur Überprüfung gehabt, als die Wassertemperatur akzeptabel war... Eine seltsame Sache ist, dass sie nicht über die auf das Fahrrad ausgerichtete App und die Funktionen der GT6 Pro Uhr verfügt, was ich angesichts des Premium-Preises seltsam finde.

Die Gesundheitsüberwachung ist auch auf einem Niveau, das die meisten Krankenhäuser gutheißen würden. SpO2, EKG, Sturzerkennung und SOS-Service. Um ehrlich zu sein, habe ich die beiden letzteren nicht getestet, da ich mir ziemlich sicher bin, dass das Absetzen eines falschen SOS-Anrufs in den meisten Ländern illegal ist. Der X-TAP-Sensor ist noch etwas aggressiv, aber vor allem die Schlafüberwachung kann sich sehen lassen, ebenso wie der Fitness-/GPS-Teil.

Das einzige, was verbessert werden muss, ist die Funktion des Zifferblatts. Es ist buchstäblich für einen Abonnementdienst eingerichtet, und Sie müssen für die meisten Zifferblätter echtes Geld ausgeben. Das ist nicht wirklich mein Ding. Und obwohl ich die Huawei Health -App im Laufe der Jahre wirklich mochte, sind sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Art und Weise, wie sie die Informationen einspeist, auch zu sehr auf Abonnements ausgerichtet, also nein danke. Und wie bei den meisten anderen Smartwatches erfordert das Ausschalten des gekoppelten Telefons einen Reset, und das gilt auch für Ihre Zifferblätter. Warum? Gerade... warum? Das sollte im Jahr 2025 kein Problem mehr sein. Im Allgemeinen gibt es bei dieser Uhr eine Vielzahl von Optionen und Funktionen, nicht eingerechnet diejenigen, die Sie selbst installieren können. Ich finde den Installationsteil jedoch ziemlich nervig, da ich ständig aufgefordert werde, Dinge zu akzeptieren (oder die Meldung "App-Galerie-Dienste auf Ihrem Wearable aktivieren" zu erhalten), wobei die Uhr als Antwort "keine Optionen" sagt... Das liegt daran, dass ich das Optionsmenü anstelle des Hauptmenüs verwendet habe, um auf die Funktion App Gallery zuzugreifen, und ich musste die Lösung selbst finden. Also, noch etwas Luft nach oben.

Bei der Anwendung im wirklichen Leben habe ich etwa fünf Tage genutzt, etwas mehr als die von Huawei versprochenen 4,5 Tage, also Punkte dafür. Im Allgemeinen versuchen die Uhren von Huawei eindeutig, alle Grundlagen genauso gut zu erfüllen wie ihre nicht-chinesischen Konkurrenten, aber nur mit etwas mehr Funktionen und mit ständigen Verbesserungen, wenn eine neue Reihe auf den Markt kommt. Bevor Sie viel Geld für diese Möchtegern-Überlebensuhren ausgeben, die alle relativ teuer sind, probieren Sie zur Abwechslung mal die Ultimate 2 aus, es wird eine angenehme Überraschung sein.