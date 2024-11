Huawei Watch Ultimate

Wir haben in der Vergangenheit mehrere Huawei-Smartwatches auf dieser Website getestet, und fast jedes Mal haben wir eine überwältigend positive Antwort erhalten. Nicht nur das, sondern mehrere unserer Redakteure sagen seit Jahren, dass der chinesische Riese hinter einigen wirklich meisterhaften Smartwatches steckt.

Ich habe jetzt die Art und Weise von Huawei kennengelernt, Smartwatches zu entwerfen und herzustellen, habe HarmonyOS an meinem Handgelenk erlebt und kann jetzt selbst sprechen, und das ist an sich schon spannend. Und warum ist das so? Nun, weil Huawei einfach ziemlich coole Smartwatches herstellt, daran besteht kein Zweifel. In erster Linie ist dies bei weitem die am besten gemachte und am besten aussehende Smartwatch auf dem Markt, und ich habe keine Skrupel, das mit ernster Miene zu sagen. Während die Apple Watch Ultra und Samsung Galaxy Watch Ultra ähnliche Preise verlangen und edle Materialien verwenden, kommt keine andere Smartwatch, die ich kenne, in Bezug auf Materialien und Verarbeitungsqualität auch nur annähernd heran. Das gesamte Glas besteht aus Saphirglas, die Lünette aus Keramik, die Vorderseite aus Zirkonium, alles strahlt Überschwang aus und es tauchen immer wieder kleine Details auf, die man vorher übersehen hätte. Das System zur Einstellung der Gurtlänge ist leichtgängig und einfach, Sie erhalten einen zusätzlichen Riemen für härtere Workouts und es ist sogar in mehreren Farben erhältlich. Als Hardware beweist Huawei einmal mehr, dass es ein Genie nach dem anderen liefern kann, und auch hier habe ich als Hardware keine Beschwerden - absolut keine.

Das Display ist ein LTPO AMOLED von satten 1,5 Zoll bei 466x466. Es ist farbgesättigt, kalibriert, reaktionsschnell und beeindruckend anzusehen, um es gelinde auszudrücken. Die ganze Uhr ist ziemlich groß, sogar massiv und wiegt 76 Gramm. Sie verfügt über einen 100 Meter wasserdichten Ring und eine 10ATM- und IP68-Zertifizierung, sodass sie nicht nur eine schöne Uhr ist, sondern auch ein zuverlässiges Stück robuster Ausrüstung, das alles überlebt.

Sie haben bereits die wichtigsten Sensoren, die Ihnen helfen, den Überblick über Ihre Gesundheit zu behalten, zumindest in dem Maße, wie Sie einer Smartwatch vertrauen würden. Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Herzfrequenzmesser, Barometer, Kompass, SpO2-Messgerät, Thermometer zur Messung der Körpertemperatur und BDS-Satellitenintegration. Es gibt eine riesige Auswahl an Trainingsmöglichkeiten, darunter Offline-Karten zum Wandern und vieles mehr. Alles, was Sie sich von einer vielseitigen Smartwatch wünschen, finden Sie hier.

Oder doch? Hier gibt es einige Mängel, und es lohnt sich, diese zu erwähnen, wenn Huawei weit über 750 Euro für einen Ultimate verlangt. Erstens gibt es keine 4G/5G-Variante mit einer eSim, was schade ist, wenn der Rest der Uhr zu dieser Art von Power-User-Nutzung einlädt, und dann gibt es noch HarmonyOS.

Ich stimme unserem Rezensenten Marco zu, dass das Betriebssystem von Huawei in letzter Zeit einen langen Weg zurückgelegt hat, und obwohl es immer noch Einschränkungen gibt, wie Huawei seine Uhren in Ihr Smartphone-basiertes Leben integrieren kann, gibt es auch hier Einschränkungen. Während es beispielsweise einige Apps gibt, die über die AppGallery heruntergeladen werden können und Teile der typischen Smartwatch-Nutzung teilweise wiederherstellen, wie z. B. die Steuerung von Spotify oder das Ein- und Ausschalten von Hue Lichtern, fehlt es an einer offiziellen Integration von diesen Anbietern, um eine nahtlosere Nutzung zu gewährleisten. Zum Beispiel verwende ich Spark Email, aber Huawei weigert sich, diese Benachrichtigungen als E-Mails zu erkennen (obwohl AppGallery Spark als offiziell unterstützte App anbietet) und gruppiert die Benachrichtigungen ohne die Möglichkeit, darauf zu antworten oder sie einfach als gelesen zu markieren.

Allerdings werden Sie überrascht sein, wie viel Huawei tatsächlich bieten kann. Zugriff auf das Wetter, auf Ihren Kalender, auf Ihre Kontakte, um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, um eine breite Palette von Gesundheitsfunktionen wie Schlaftracking und Bewegung zu nutzen - und all diese Funktionen können im Handumdrehen verwendet werden, während die Ultimate für mich ziemlich konstant etwa acht Tage mit einer Ladung gedauert hat. Es ist ziemlich wildes Zeug und stellt die WearOS- und WatchOS-Hersteller fast in den Schatten. Sicher, es gibt ein bisschen mit den Benachrichtigungen, aber 90% der Funktionen, die Sie täglich nutzen, sind hier, aber Sie erhalten sowohl die schönste Smartwatch auf dem Markt als auch eine Akkulaufzeit, die in einer ganz anderen Liga spielt.

Ich persönlich hätte diesen auffälligen Look für den viel günstigeren Watch GT 5 Pro geopfert. Sie erhalten eine Optik, die ein bisschen wie die Ultimate ist, aber deutlich günstiger. Eines ist jedoch sicher; Ich verstehe die ganze Besessenheit von Huaweis Smartwatches. Sie haben die Kritik, dass sie glorifizierte Trainingsarmbänder verkaufen, überwunden, indem sie ihr Betriebssystem verfeinert und sich auf die Verarbeitungsqualität konzentriert haben, und wenn Sie auf der Suche nach einer subtilen Smartwatch sind, ist dies ein ausgezeichneter Kandidat.