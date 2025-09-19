Huawei Watch GT 6 Pro

Die Smartwatches von Huawei sind heutzutage sehr beliebt, wobei Huawei in diesem Jahr die Smartwatch-Verkäufe auf dem chinesischen Markt anführte, während in Europa ein ähnlicher Erfolg erzielt wurde. Und ich kann verstehen, warum, denn ihre intelligenten Wearables kombinieren großartiges Aussehen mit langer Akkulaufzeit und kontinuierlich verbesserten intelligenten Funktionen. Mit dem Watch GT 6 Pro setzt Huawei diese Erfolgsformel fort, mit einem weiteren großartig aussehenden Gerät, das Sie während eines Triathlons tragen können, indem Sie es mit Schlamm und Schweiß bedecken und in Wasser tauchen, während Sie es am selben Tag auch zu einer schicken Dinnerparty mitnehmen. Nachdem ich die GT 6 Pro in den letzten Wochen bei der Arbeit, beim Schwimmen und beim Training getragen habe, bin ich wieder beeindruckt von der GT Pro Serie von Huawei.

Was mir an der Watch GT Pro Serie bisher am besten gefallen hat, sind die tollen, klassischen Looks, die die Uhren bieten. Die Watch GT 6 Pro ist eine weitere sehr edel aussehende Uhr. Huawei ließ sich erneut von Trends im Segment der Premium-Uhren (analog) inspirieren. Meiner Meinung nach sieht sie viel besser aus als die teuersten quadratischen Uhren von Apple oder Samsung oder der Tech-Look, der bei den runden Uhren von Google oder Garmin zu finden ist. Die neue GT 6 -Serie übernimmt viele der Designmerkmale der vorherigen Generation. Das Uhrengehäuse hat wieder eine achteckige Form, nur etwas anders, mit dem gleichen Kronenknopf, der zum Scrollen auf dem Bildschirm verwendet wird. Für diesen Test habe ich die braune Verbundbandversion erhalten. Es hat Grau-, Braun-, Creme- und Rotorangetöne im Armband, die helfen, es mit verschiedenen Farben in einem Outfit zu kombinieren.

Neben dem schönen Uhrengehäuse und Armband ist natürlich auch das Display ein Hingucker auf dieser Smartwatch. Das Display der Uhr ist großartig anzusehen und bietet ein scharfes Bild bei allen normalen Betrachtungsabständen. Das abgerundete Display ist mit 1,47 Zoll im Vergleich zu 1,43 Zoll beim GT 5 Pro aufgrund schlankerer Ränder etwas größer geworden, während die Auflösung mit sehr gestochen scharfen 466 x 466 Pixeln gleich bleibt. Die Spitzenhelligkeit beträgt jetzt 3000 Nits, was sehr hell ist. Das helle Display hat mich nachts tatsächlich ein paar Mal geweckt, nachdem ich vergessen hatte, den Schlafmodus einzuschalten und den Bildschirm aktiviert hatte. Ich persönlich habe nie die volle Helligkeit gebraucht, die die Uhr jetzt bietet, aber in sonnigeren Regionen ist heller wohl immer besser, um einen Bildschirm im Freien zu betrachten.

Viele Dinge, die mir in meinem Test der Watch GT 5 Pro gefallen haben, gelten auch für diese neue Uhr, da die Grundlagen immer noch die gleichen sind. Das Gleiche gilt für die erforderliche Einrichtung. Damit die Uhr funktioniert, muss weiterhin die Huawei Health App installiert werden. Nach der Installation koppeln Sie die Uhr mit Ihrem Telefon, das entweder Android oder iPhone sein kann, und schon kann es fast losgehen. Fast, denn jede Metrik und Einstellung erfordert Berechtigungen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Nach diesen anfänglichen Dingen ist die Watch GT 6 Pro sehr einfach zu bedienen, mit HarmonyOS ' intuitiven Schaltflächen und Bildschirmen, die Sie zu dem führen, was Sie tun möchten. Sie können die Uhr buchstäblich tagelang bedenkenlos verwenden, da die verbesserte Akkulaufzeit jetzt problemlos zwischen zwei und drei Wochen hält. In meiner ersten Woche mit der Uhr war der Akku in sieben Tagen um 55 % leer, wobei das Always-on-Display und ein schickes Zifferblatt ständig aktiviert waren und einige Workouts und nächtliche Schlafverfolgung enthalten waren.

Auch wenn ich ein Fan von Nylonarmbändern für Smartwatches geworden bin, ist das Polymerarmband der braunen Uhrenversion fast genauso bequem. Ich konnte die Uhr tagelang bequem tragen, auch beim Schlafen oder Duschen. Es ist ein guter Grund, die braune Armbandversion der teureren Volltitanversion vorzuziehen, da es sich zum Beispiel mit einem Metallarmband einfach nicht so gut schlafen lässt. Die Uhr fühlt sich auch nie schwer an. Die einzigen Male, in denen ich die Uhr mehrmals abgenommen habe, war bei der Arbeit an meinem Computer. Normale Uhrenarmbänder drücken sich an mein Handgelenk, während ich meine Hand auf meinen Schreibtisch stütze, etwas, das ich beim Tragen des Watch Fit 4 Pro mit seinem weichen Nylonarmband nicht erlebt habe.

Huawei hat auch einige kleinere, aber lustige Dinge zu HarmonyOS hinzugefügt, die auf der Uhr laufen. Eine davon ist das Hinzufügen von Video-Watchfaces. Ich habe ein schönes Drohnenvideo hinzugefügt, das ich während meines Sommerurlaubs als Zifferblatt aufgenommen habe und das ich jedes Mal total liebe, wenn ich auf die Uhrzeit schaue. Es ist jedoch sehr bedauerlich, dass das Video-Zifferblatt auch immer eine Sequenz von fünf vorinstallierten Stock-Videos anzeigt. Trotz vieler Versuche konnte ich nicht herausfinden, wie ich die Stock-Videos deaktivieren kann. Ich hoffe wirklich, dass Huawei die Option hinzufügt, sie in einem Update zu löschen oder zu deaktivieren, denn im Moment zieht es diese Funktion trotz ihres großen Potenzials nach unten. Neben dem 10-Sekunden-Video-Zifferblatt gibt es neben einer großen Sammlung kostenpflichtiger Zifferblätter auch andere kostenlose Zifferblätter, die im Health App verfügbar sind. Es gibt sogar einige Apps, darunter ein paar einfache Spiele, Petal Maps und Dinge wie Gebetszeithilfen.

Weitere intelligente Funktionen, die die Uhr bietet, sind WhatsApp und andere Messaging-App-Benachrichtigungen, einschließlich einer vollständigen Tastatur zum Eingeben von Antworten. Ich habe auch getestet, Anrufe mit der Uhr entgegenzunehmen, und habe an beiden Enden einen klaren Klang erlebt, und bevorzuge es jetzt, Anrufe auf diese Weise entgegenzunehmen. Die Musikwiedergabe mit Bluetooth-Kopfhörern ist auch möglich, indem Songs über die Health App auf die Uhr übertragen werden. Auf diese Weise können Sie mit Musik trainieren, während Sie Ihr Telefon zu Hause lassen. Andere Telefon-Apps wie Spotify und Google Maps können ebenfalls gesteuert werden, zeigen jedoch nur minimale Steuerelemente wie Pause oder Richtungen nach links oder rechts an. Für mich sind die wichtigsten intelligenten Funktionen vorhanden, hauptsächlich das Anzeigen von Nachrichten und das Annehmen von Anrufen, aber mir fehlt immer noch die Möglichkeit, NFC-Zahlungen durchzuführen. Es gibt eine neue Zahlungs-App für Huawei-Uhren namens Quicko Wallet, aber leider konnte ich sie in den Niederlanden bisher nicht zum Laufen bringen.

Eine neue Ergänzung der Watch GT 6 -Serie (einschließlich der Nicht-Pro -Variante), von der ich ziemlich begeistert bin, ist die Möglichkeit, Fahrradtrainings detaillierter zu verfolgen. Huawei nennt diese Fahrradmetriken Profi-Niveau und ich denke, sie sind definitiv ein Grund sowohl für Menschen, die mit dem Fahrrad pendeln, als auch für Radfahrer, sich für diese Smartwatch zu interessieren. Ich lebe in den Niederlanden, bin also sehr daran gewöhnt, mit dem Fahrrad zu fahren, weiß aber nicht viel über den professionellen Radsport oder die dort verwendeten Metriken. Nachdem ich das neue Radtraining jedoch ein paar Mal verwendet habe, habe ich die neuen Trainingsmetriken schnell zu schätzen gelernt. Es ist fast schwer, wieder "nur" mein Rad zu fahren, ohne meine Geschwindigkeit aufzuzeichnen und mir meine Leistung im Nachhinein anzusehen.

Die eindeutigste Metrik, die von GT 6 Pro verfolgt wird, ist die zyklische virtuelle Leistung, gemessen in Watt. Huawei ist das erste Unternehmen, das dies zu einer Smartwatch hinzufügt, und das bedeutet, dass Sie keinen dedizierten Leistungsmesser mehr benötigen, der an Ihr Fahrrad angeschlossen ist. Mit einer Kombination von Algorithmen für den Windwiderstand, die Geschwindigkeitsmessung mittels GPS, die Höhe und das Fahrradgewicht wird ein virtueller Leistungswert für das Fahrrad kontinuierlich berechnet. Während des Radfahrens ist es möglich, vom Hauptbildschirm der Uhr, der die Geschwindigkeit und Herzfrequenz verfolgt, zu einer Live-Farbkarte zu wechseln, um zu sehen, wohin Sie fahren, oder um andere Metriken detaillierter anzuzeigen. Die Uhr pausiert Ihr Training auch automatisch, wenn Sie stillstehen, zum Beispiel an einer Ampel. Zuerst hat es mich genervt, bis ich feststellte, dass ich das Training nicht manuell fortsetzen musste. Es ist auch möglich, die Metriken Ihrer Uhr auf dem Display Ihres Telefons anzuzeigen, indem Sie die Huawei Health App verwenden, um Ihr Telefon in einen Fahrradcomputer zu verwandeln.

Ich finde immer noch, dass meine Geschwindigkeit, Route, Höhe und Herzfrequenz am einfachsten zu verfolgen und zu verstehen sind, aber ich bin gespannt, ob sich meine virtuelle Leistung beim Radfahren im Laufe der Zeit ändern wird, da sie mir eine einzige Metrik gibt, um meine Leistung zu verfolgen. Ich besitze keinen echten Fahrradcomputer, um die Genauigkeit der virtuellen Leistung von Huawei beim Radfahren zu messen, aber die Werte entsprachen den anderen Metriken wie meiner Herzfrequenz und Geschwindigkeit. Alle Metriken zusammen zeichnen ein sehr detailliertes Bild eines Radtrainings. Zum Beispiel wird in den Höhenmetriken genau angezeigt, wo ich eine Brücke hinaufgestiegen bin. Gleichzeitig verfolgte es meine Herzfrequenz, die stark anstieg und meine Geschwindigkeit verlangsamte. Die GPS-Routenverfolgung ist ebenfalls sehr genau und zeigt eine Route bis auf wenige Schritte an. Zu guter Letzt ist zu erwähnen, dass die Uhr auch die automatische Sturzerkennung und SOS-Alarme unterstützt, dafür aber ein verbundenes Telefon benötigt.

Alles in allem gibt es viele Dinge, die man an der Watch GT 6 Pro mögen kann, von tollem Aussehen für jeden Anlass bis hin zu einer hervorragenden Akkulaufzeit, die jetzt locker zwei Wochen hält. Für alle, die gerne Rad fahren oder regelmäßig Fahrrad fahren, bietet der Watch GT 6 Pro meiner Meinung nach viele interessante Metriken in einem einzigen Gerät, um die Leistung beim Radfahren detaillierter zu verfolgen. Leider hätte die Hinzufügung von Video-Zifferblättern großartig sein können, wird aber durch die Unfähigkeit, die fünf Stock-Videos bei der Veröffentlichung zu deaktivieren, im Stich gelassen. Im Vergleich zur vorherigen Uhrengeneration handelt es sich dabei meist um inkrementelle Upgrades, wenn Sie also bereits eine GT 5 Pro besitzen, gibt es möglicherweise nicht viel Grund, bereits ein Upgrade durchzuführen. Für alle, die auf der Suche nach einer stylischen Smartwatch zum Verfolgen von Workouts und den gängigsten Smart-Features sind, ist die Watch GT 6 Pro ein großartiges Gerät, das man in Betracht ziehen sollte, vor allem ab 339 Euro für die braune und schwarze Version.